 సర్దుబాటుపై గందరగోళం | - | Sakshi
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సర్దుబాటుపై గందరగోళం

Jul 1 2026 1:16 AM | Updated on Jul 1 2026 1:16 AM

న్యూస్‌రీల్‌

1న కీలక నిర్ణయాలు

జూన్‌ 30 నాటి ప్రవేశాల ఆధారంగా..

సహేతుకం కాదు

నిబంధనలు సడలించాలి

బుధవారం శ్రీ 1 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026

ఏలూరు (ఆర్‌ఆర్‌పేట): కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ఉపాధ్యాయ వర్గంపై కక్ష సాధింపు ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందనే విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎన్నో అసంబద్ధమైన విధానాలతో ఉపాధ్యాయులను తిప్పలు పెట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా ఈ విద్యా సంవత్సరంలో తలపెట్టిన ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు (వర్క్‌ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌) ప్రక్రియ అటు ఉపాధ్యాయులను అయోమయానికి గురిచేస్తుండగా, ఇటు విద్యాశాఖాధికారుల్లోనూ గందరగోళానికి కారణమవుతోంది. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల నిష్పత్తికి అనుగుణంగా టీచర్ల నియామకానికి విద్యాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నాటికి పాఠశాలల్లో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకుని సర్దుబాటు చేసేందుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఒకవైపు ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతుండగానే, మరోవైపు శ్రీవర్క్‌ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌శ్రీ పేరుతో సర్దుబాటు చేయడంపై టీచర్లు, ఉపాధ్యాయ నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గత ఏడాదికి.. ఈ ఏడాదికి తేడా ఏమిటి?

ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు నిమిత్తం గత ఏడాది జారీ చేసిన జీఓ–21, 33 ప్రకారం.. 121 మంది విద్యార్థులున్న మోడల్‌ ప్రైమరీ పాఠశాలలో ఒక హెచ్‌ఎం (ప్రధానోపాధ్యాయుడు), ఐదుగురు ఎస్‌జీటీలను కేటాయించారు. కానీ, ఈ ఏడాది ఆ పరిమితిని 151 మంది విద్యార్థులకు పెంచారు. ఇలా విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచడం వల్ల మిగులు ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య మరింత పెరిగిపోతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

గతంలో మాదిరిగానే 120 మంది విద్యార్థులకు 1+5 విధానాన్ని కొనసాగించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి.

స్కూల్‌ అసిస్టెంట్ల నిబంధనలు ఇలా..

ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో 6, 7, 8 తరగతుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి స్కూల్‌ అసిస్టెంట్ల సర్దుబాటుకు తాజా నిబంధనలు ఇలా ఉన్నాయి. 10 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఎస్‌ఏ, 11 నుంచి 30 వరకు ఇద్దరు ఎస్‌ఏలు, 31 నుంచి 140 వరకు నలుగురు ఎస్‌ఏలు, 141 నుంచి 175 వరకు ఐదుగురు ఎస్‌ఏలు. ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఐదు సెక్షన్లకు జీహెచ్‌ఎం (గ్రేడ్‌–2 హెచ్‌ఎం) సహా 8 మంది ఎస్‌ఏలు, 6 సెక్షన్ల వరకు 9 మంది, 7 సెక్షన్ల వరకు 12 మంది, 8 సెక్షన్ల వరకు 13 మంది, 9 – 10 సెక్షన్ల వరకు 15 మంది, 11 సెక్షన్ల వరకు 16 మంది, 13 సెక్షన్లకు 18 మంది, 14 సెక్షన్లకు 19 మంది చొప్పున ఎస్‌ఏలను మంజూరు చేశారు. ఈ విధంగా గరిష్టంగా 25 సెక్షన్లకు జీహెచ్‌ఎంతో కలిపి 31 ఎస్‌ఏ పోస్టులను మంజూరు చేస్తారు. కాగా, ఫిజికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ టీచర్లు, జీహెచ్‌ఎంలు ఈ వర్క్‌ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌ పరిధిలోకి రారు.

ఉన్నతాధికారులు తొలుత ఇచ్చిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం వర్క్‌ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌ కౌన్సెలింగ్‌ ఆదివారం జరగాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఈ నెల 30వ తేదీ నాటి విద్యార్థుల ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌ను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే, జూలై మొదటి వారంలో ఈ సర్దుబాటు ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశముంది. ప్రభుత్వం నుంచి తిరిగి స్పష్టమైన ఆదేశాలతో కొత్త షెడ్యూల్‌ ప్రకటిస్తే, ఆ ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్‌ గుర్తింపు పొందిన ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులతో ఈ నెల 1వ తేదీన నిర్వహించబోయే సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముందని సంఘాల నాయకులు భావిస్తున్నారు.

అడ్మిషన్లు ముగియకుండానే సర్దుబాటు ప్రక్రియ

తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు

హడావుడి సర్దుబాటుతోవిద్యార్థులకు నష్టం కలుగుతుందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల వాదన

జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ యాజమాన్య పరిధిలో మొత్తం 1,748 ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో 7,802 మంది ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణంగా అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగిసిన తర్వాతే ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు చేపట్టడం పరిపాటి. ఇతర పాఠశాలల నుంచి బదిలీలు, రిలీజ్‌ రిక్వెస్ట్‌లు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉండగానే సర్దుబాటు చేపట్టడం వల్ల విద్యార్థులకు నష్టం జరుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు వాదిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లా విద్యాశాఖ నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఎంఈఓలు సర్దుబాటు ప్రక్రియలో తలమునకలయ్యారు. అయితే, ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి వస్తున్న తీవ్ర వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో.. ఈ నెల 30వ తేదీ నాటి విద్యార్థుల నమోదును ప్రాతిపదికగా తీసుకుని వర్క్‌ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌ చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులు పునరాలోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

జిల్లాలో ఇప్పటికీ ప్రవేశాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకూ ప్రవేశాలు జరుగుతాయి. జూన్‌ 20వ తేదీ నాటి విద్యార్థుల రోల్‌ ఆధారంగా సర్దుబాటు చేయడం సహేతుకం కాదు. ఇటువంటి అసంబద్ధ సర్దుబాటు కారణంగా జిల్లాలో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల సంఖ్య పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

– గెడ్డం సుధీర్‌, వైఎస్‌ఆర్‌ టీచర్స్‌ అసోసియేషన్‌ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి

ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం నిబంధనలు సడలించాలి. ఫౌండేషన్‌, బేసిక్‌ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో 15 నుంచి 20 మంది విద్యార్థులుంటే కచ్చితంగా ఇద్దరు ఎస్జీటీలను ఇచ్చేలా ఉత్తర్వులివ్వాలి. కనీసం జూన్‌ 30 నాటి విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలి. హడావుడిగా టీచర్లను సర్దుబాటు చేయడం వలన విద్యార్థులు నష్టపోయే ప్రమాదముంది.

– జీ మోహన్‌, ఏపీటీఎఫ్‌ 1938 జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి

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