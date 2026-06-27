ప్రభుత్వాసుపత్రిలో తిప్పలు

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన రెండేళ్లలో ఏలూరులోని సర్వజన ఆసుపత్రిలో వైద్యం అధ్వానంగా తయారైంది. డాక్టర్లు లేరు.. సిబ్బంది కొరతతో రోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు. రెండు రోజుల నుంచి ఆన్లైన్ ఓపీ ఇంటర్నెట్ పనిచేయక గంటల కొద్దీ పడిగాపులు పడుతున్నా పట్టించుకునే వారు లేరు. మరోపక్క ఓపీ చూడాలంటే రోగులు వేచి చూసి ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. నడవలేని వృద్ధులకు వీల్చైర్ తోసే సహాయకులు కూడా లేకపోవడంతో బంధువులే తిప్పలు పడుతున్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కష్టాలు అన్ని ఇన్నీ కావు. మంగళవారం సర్వజన ఆసుపత్రిలో ఇబ్బందులకు ఈ చిత్రాలే సాక్ష్యం. – ఫొటోలు: సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్/ ఏలూరు
భర్తను వీల్చైర్లో తీసుకువెళ్తున్న భార్య