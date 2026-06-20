14 రోజులు.. రూ.1.70 కోట్లు

చినవెంకన్న హుండీ ఆదాయం లెక్కింపు
ద్వారకాతిరుమల: ద్వారకాతిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి (చినవెంకన్న) ఆలయ హుండీల ఆదాయాన్ని సోమవారం లెక్కించారు. స్థానిక ప్రమోద కల్యాణ మండపంలో దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆలయ ఈఓ ఆర్వీ చందన, పోలీసుల పర్యవేక్షణలో లెక్కించగా విశేష ఆదాయం సమకూరింది. గత 14 రోజులకు నగదు రూపేణా రూ.1,70,53,076, కానుకల రూపంలో 147 గ్రాముల బంగారం, 2.510 కిలోల వెండితో పాటు అధికంగా విదేశీ కరెన్సీ లభించినట్టు ఈఓ వేండ్ర త్రినాథరావు తెలిపారు. అలాగే లెక్కింపులోకి రాని రద్దయిన పాత రూ. 2,000, రూ.500 నోట్ల ద్వారా రూ.7,500 లభించిందన్నారు. ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే సగటున రోజుకి రూ.12,18,077 ఆదాయం వచ్చిందన్నారు.