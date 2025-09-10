కై కలూరు కేసులో మరొకరి అరెస్ట్
ఏలూరు టౌన్, కైకలూరు:: ఈనెల 5న కై కలూరు దానగూడెంలో దళితులపై జరిగిన దాడి కేసుకు సంబంధించి మంగళవారం ఏ4 నిందితుడు జనపాల నాగశివ అలియాస్ మెకానిక్ శివను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఏలూరు డీఎస్పీ డీ.శ్రావణ్కుమార్ తెలిపారు. ఈ కేసులో బాధితుడు పైయెద్దు అజయ్ ఫిర్యాదు మేరకు ఇప్పటికే ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించామని చెప్పారు. ఏలూరు జిల్లాలో 30పోలీస్ యాక్ట్, 163 బీఎన్ఎస్ (144 సీఆర్పీసీ) అమల్లో ఉందనీ, కై కలూరు పట్టణంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ రీత్యా ప్రజలు ఎవరూ గుంపులుగా ఉండకూడదనీ, ముందుస్తు అనుమతి లేకుండా సభలు, ర్యాలీలకు అనుమతి లేదన్నారు.
ఏలూరు (టూటౌన్): ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో బీఎస్ఎన్ఎల్ బిల్లులు బకాయిలు పడ్డ వినియోగదారులు ఈనెల 13న జరిగే లోక్ అదాలత్లో కేసులను పరిష్కరించుకోవాలని జిల్లా టెలికాం జనరల్ మేనేజర్ ఎల్.శ్రీను మంగళవారం ప్రకటనలో కోరారు. నోటీసులు పొందిన వినియోగదారులు లోక్ అదాలత్ కోర్టులకు హాజరై పరిష్కరించుకోవాలన్నారు. వివరాలకు 94903 12777, 94404 33533 నంబర్లలో సంప్రదించాలని కోరారు.
భీమవరం: వ్యక్తి అదృశ్యంపై కేసు నమోదు చేసినట్లు భీమవరం వన్టౌన్ హెడ్కానిస్టేబుల్ జీజీఎస్ఎస్ చక్రవర్తి తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబయలు మండలం కుందర్ల గ్రామానికి చెందిన గొణంగి సాంబశివమూర్తి పడాలు ఉండి మండలం చిలుకూరులో చేపల చెరువు వద్ద పనిచేస్తున్నాడు. ఆగస్టు 20న స్వగ్రామం బయల్దేరిన సాంబశివమూర్తి భీమవరం బస్టాండ్లో కనిపించకుండా పోయాడని తండ్రి చిట్టి పడాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.