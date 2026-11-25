పి.గన్నవరం: మండలంలోని జి.పెదపూడి గ్రామ పంచాయతీలో ఒకటో వార్డు అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్న అవిడి వీరాస్వామి (75) గురువారం మృతి చెందారు. ఆయన ఆనారోగ్యంతో మృతి చెందినట్టు గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఈ వార్డుకు వీరాస్వామితో పాటు మరొకరు పోటీలో ఉన్నారు. వార్డు అభ్యర్థి మృతి చెందిన విషయాన్ని ఎన్నికల కమిషన్కు తెలియజేశామని, ఈసీ ఆదేశాలతో ఈ వార్డు ఎన్నికపై తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ఎంపీడీఓ గుబ్బల మల్లిఖార్జునరావు తెలిపారు. ఇక్కడ 29 పోలింగ్ జరగాల్సి ఉండగా, నిలిపివేశారు.
యువకుడి
మృతదేహం లభ్యం
సీతానగరం: స్థానిక మునికూడలి వద్ద గోదావరి నదిలో కలిదిండి రాజేష్ (19) బుధవారం అదుపుతప్పి పడిపోయాడు. అతని కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా, గురువారం మృతదేహం లభ్యమైంది. రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్కు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని తరలించారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సీతానగరం పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రేలంగి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. కొడుకు మృతితో తల్లి కొండమ్మ, తండ్రి వెంకయ్య, తమ్ముడు వినేష్ బోరున విలపించారు.
కిక్కిరిసిన రత్నగిరి
అన్నవరం: రత్నగిరి సత్యదేవుని ఆలయం గురువారం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. ఉదయం నుంచి భక్తులు సత్యదేవుని సన్నిధికి తండోప తండోపాలుగా తరలివచ్చారు. దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం, వ్రత మండపాలు, క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. సుమారు 40 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించగా, స్వామివారి వ్రతాలు 3,800 జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు. స్వామివారి నిత్య కల్యాణంలో రూ.1,116 చొప్పున టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసి 27 మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. అన్ని విభాగాల ద్వారా దేవస్థానానికి రూ.40 లక్షల ఆదాయం సమకూరిందని అధికారులు తెలిపారు. సత్యదేవుని దర్శించిన భక్తులు సప్తగోకులంలో గోవులకు ప్రదక్షిణ చేసి శ్రీకృష్ణుడిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం రావిచెట్టు వద్ద జ్యోతులు వెలిగించి ప్రదక్షిణ చేశారు. దేవస్థానానికి శుక్రవారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు భక్తులు పోటెత్తనున్నారు. కార్తిక మాసంలో బహుళ తదియ పర్వదినం సందర్భంగా శుక్రవారం, బహుళ చవితి శనివారం, సెలవు సందర్భంగా ఆదివారం, ఆపై మూడో కార్తిక సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని వేలాదిగా భక్తులు తరలి రానున్నారు. ఈ నాలుగు రోజుల్లో సుమారు మూడు లక్షల మంది భక్తులు విచ్చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. స్వామివారి వ్రతాలు 20 వేలు అవుతాయని భావిస్తూ ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.