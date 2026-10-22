 రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి | - | Sakshi
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి

Nov 16 2026 12:14 AM | Updated on Nov 16 2026 12:14 AM

మోటారు సైకిల్‌ వెనుక నుంచి ఢీకొని ఘటన

కోటనందూరు: రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మండలంలోని జగన్నాథపురం గ్రామానికి చెందిన మాతిరెడ్డి రాముడు (40) శనివారం సాయంత్రం స్థానిక మదర్‌ కాలేజీ సమీపంలో తుని–నర్సీపట్నం రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. బొద్దవరం గ్రామానికి చెందిన యల్లపు మోహన్‌ మోటార్‌ బైక్‌పై వేగంగా వచ్చి వెనుక నుంచి రాముడిని బలంగా ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన మాతిరెడ్డి రాముడిని స్థానికులు తొలుత స్థానిక పీహెచ్‌సీకి అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం తుని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఏరియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో రాముడు మృతి చెందాడు. ఆసుపత్రి నుంచి అందిన సమాచారం మేరకు ఆదివారం ఉదయం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు స్థానిక ఎస్సై టి.రామకృష్ణ తెలిపారు. ఏరియా ఆసుపత్రిలో మృతుడికి పంచనామా నిర్వహించిన ఎస్సై పోస్టుమార్టం నిర్వహించి మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించాలని వైద్యులకు సూచించారు.

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