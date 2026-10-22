 రూ.9 లక్షల విలువైన మద్యం పట్టివేత | - | Sakshi
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రూ.9 లక్షల విలువైన మద్యం పట్టివేత

Nov 16 2026 12:14 AM | Updated on Nov 16 2026 12:14 AM

9,360 మద్యం సీసాలు, బొలేరో వ్యాన్‌ సీజ్‌

ఇద్దరికి రిమాండ్‌

తాల్లరేవు: స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రొహిబిషన్‌ అండ్‌ ఎకై ్సజ్‌ అధికారులు నిర్వహించిన దాడులలో రూ.9 లక్షల విలువైన మద్యం పట్టుబడింది. స్థానిక ప్రొహిబిషన్‌ అండ్‌ ఎకై ్సజ్‌ సీఐ కొండా కోటేశ్వరరావు తెలిపిన వివరాల మేరకు ఆదివారం తెల్లవారుజామున యానాం నుంచి అక్రమంగా మద్యాన్ని తరలిస్తుండగా అందిన సమాచారం మేరకు పి.మల్లవరం సమీపంలో నిర్వహించిన దాడులలో 195 పెట్టెలలో ఉంచిన 9360 మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మద్యాన్ని తరలిస్తున్న బొలేరో వ్యానును సీజ్‌ చేశామన్నారు. చినబొడ్డు వెంకటాయపాలెం గ్రామానికి చెందిన పంతాడి మణికంఠ, బొడ్డువానిలంక గ్రామానికి చెందిన బొక్కా శ్రీనివాస్‌ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు తెలిపారు.

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