కూటమిలో సెగపట్లు

ఎవరికి వారే నామినేషన్లకు సిద్ధం
సాక్షి, రాజమహేంద్రవరం: రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల వేళ అధికార కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం కొత్త రాజకీయ వేడిని రాజేస్తోంది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడి.. నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైనప్పటికీ టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన మధ్య డివిజన్ల పంపకాల పంచాయితీ మాత్రం ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. నామినేషన్ల దాఖలుకు ఈ నెల 16తో గడువు ముగియనుండగా, చేతిలో ఉన్నది కేవలం రెండ్రోజులే అయినా ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేయాలి, ఏ పార్టీకి ఏయే డివిజన్లు కేటాయించాలి అన్న అంశాలపై స్పష్టత కరువైంది. దీంతో కూటమి పార్టీల్లోని ఆశావహులకు టెన్షన్ పట్టుకుంది.
టీడీపీ నేతల వ్యూహాలు
కూటమి పొత్తులో భాగంగా మేయర్ స్థానంలో పోటీ చేసేందుకు బీజేపీకి అవకాశం రావడంతో నగర రాజకీయాల్లో ఆ పార్టీకి ప్రాధాన్యం లభించినట్లయింది. అయితే మేయర్ పదవిని బీజేపీకి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో డివిజన్లలో మాత్రం మెజార్టీ స్థానాల్లో తమ అభ్యర్థులే పోటీ చేసేలా టీడీపీ వ్యూహరచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ, జనసేనలకు పరిమిత సంఖ్యలోనే స్థానాలు కేటాయించేలా స్థానిక టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు పావులు కదుపుతున్నారన్న ప్రచారం రాజకీయ వర్గాల్లో సాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల నగరపాలక సంస్థలో విలీనమైన ప్రాంతాల్లోని 30 డివిజన్లలో బీజేపీకి ఒకటి లేదా రెండు, జనసేనకు కూడా ఒకటి లేదా రెండు స్థానాలు మాత్రమే ఇచ్చే ప్రతిపాదన ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక రాజమహేంద్రవరం నగరంలోని 42 డివిజన్లలో బీజేపీకి మూడు లేదా నాలుగు, జనసేనకు ఐదు లేదా ఆరు స్థానాలు కేటాయించేలా కసరత్తు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రిజర్వేషన్ల కేటాయింపుపైనా అసంతృప్తే..
ఏడేళ్ల తర్వాత రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్కు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారని తెలియడంతో చాలా మంది నాయకులు ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూశారు. ఇంతలో మేయర్ పీఠం ఎస్సీ జనరల్కు కేటాయించడంతో మిగిలిన వర్గాల్లోని నాయకులు నిరాశకు గురయ్యారు. అనంతరం గ్రేటర్ రాజమహేంద్రవరాన్ని 72 డివిజన్లుగా విభజించి రిజర్వేషన్లు కేటాయించేటప్పుడు ఓ ప్రజాప్రతినిధి అంతా తనకు అనుకూలంగా ఉండేలా చేశారనే ఆరోపణలు కొద్ది రోజులుగా బహిరంగంగానే వినిపిస్తున్నాయి. తన మాట వినని, భవిష్యత్తులో పోటీగా మారుతారని భావించిన నాయకులు కార్పొరేటర్లుగా పోటీ చేసే అవకాశం లేకుండా రిజర్వేషన్లు మార్చేలా ఒత్తిడి తెచ్చారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఏళ్ల తరబడి తమ ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వారు కూడా రిజర్వేషన్లు అనుకూలించక పోటీ నుంచి తప్పుకున్నారు. మొత్తంగా 72 డివిజన్లలో 20కి పైగా డివిజన్లలో అధికారం అండతో తమకు అనుకూలంగా రిజర్వేషన్లు మార్చేసుకున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. మొత్తం 72 డివిజన్లలో ఎస్టీ జనరల్కు ఒకటి, ఎస్సీ మహిళలకు ఐదు, ఎస్సీ జనరల్కు ఐదు, బీసీ మహిళలకు 12, బీసీ జనరల్కు 13, జనరల్ మహిళలకు 19, జనరల్కు 17 స్థానాలు కేటాయించారు.
బీజేపీ, జనసేన
ఆశావహుల్లో అసంతృప్తి
టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిపాదనలు కార్యరూపం దాలిస్తే మొత్తం 72 డివిజన్లలో బీజేపీ ఐదు లేదా ఆరు స్థానాలకే, జనసేన ఏడు లేదా ఎనిమిది స్థానాలకే పరిమితం కానున్నాయి. మిగిలిన మెజార్టీ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులనే బరిలోకి దింపేలా వ్యూహం సిద్ధమవుతున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ఈ సంఖ్యలపై అధికారిక ప్రకటన లేకపోవడంతో కూటమి పార్టీల్లో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. మరోవైపు టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తుండడంతో సీట్ల పంపకాల వ్యవహారంపై బీజేపీ, జనసేన నాయకులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీజేపీ తరఫున నగరంలోనే ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ వంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నప్పటికీ బీజేపీకి తక్కువ స్థానాలు కేటాయించే ప్రయత్నం చేయడంపై ఆ పార్టీ నేతలు గుర్రుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మేయర్ పదవిని ఇచ్చి డివిజన్లలో ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించడం ఎంతవరకు సమంజసమన్న ప్రశ్నను బీజేపీ శ్రేణులు లేవనెత్తుతున్నట్లు సమాచారం.
రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల వేళ కూటమి పార్టీల్లో సీట్ల కోసం సిగపట్లు మొదలయ్యాయి. మేయర్ స్థానం బీజేపీకి వెళ్లడంతో డివిజన్లలో ఎక్కువ స్థానాల్లో తాము పోటీ చేసేలా టీడీపీ నాయకులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. జనసేనతో పాటు బీజేపీకి తక్కువ స్థానాలు కేటాయించి, తమ పట్టునిలుపుకోవాలన్నదే వారి ఆలోచన అని తెలుస్తోంది.
కార్పొరేషన్లో తేలని డివిజన్ల పంచాయితీ
పొత్తులో భాగంగా బీజేపీకి మేయర్ పీఠం
ఎక్కువ డివిజన్లలో పోటీకి
టీడీపీ ప్రయత్నాలు
బీజేపీ, జనసేనకు పరిమిత స్థానాలే ఇచ్చేలా కసరత్తు
నామినేషన్లకు రెండు రోజులే గడువు
ఆశావహుల్లో ఉత్కంఠ
నామినేషన్ల స్వీకరణకు గడువు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఆశావహుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. పార్టీలు అధికారికంగా అభ్యర్థులను ప్రకటించకపోవడంతో చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడాలా? లేక తమకు అనుకూలమైన డివిజన్లలో ముందుగానే నామినేషన్లు దాఖలు చేయాలా? అన్న సందిగ్ధంలో పలువురు నేతలు ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఇష్టారాజ్యంగా రిజర్వేషన్లు మార్చేయడంతో పోటీ చేసే అవకాశం కోల్పోయామని చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఓ ప్రజాప్రతినిధి ఉద్దేశ పూర్వకంగానే ఇలా చేశారనే ఆరోపణలు బహిరంగంగానే వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు సీట్ల సర్దుబాటు త్వరగా పూర్తి కాకపోతే ఎవరికి వారే తమకు నచ్చిన డివిజన్లలో నామినేషన్లు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇదే జరిగితే కూటమి పార్టీల మధ్య అధికారికంగా పొత్తు కొనసాగుతున్నా.. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం మిత్రపక్షాలే పరస్పరం పోటీ పడే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. రెబల్ అభ్యర్థుల బెడద తప్పకపోవచ్చు. చివరి నిమిషంలో బుజ్జగింపులు, టికెట్ల మార్పులు, అసంతృప్త నేతల మంతనాలతో నగర రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కే అవకాశముంది. రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీల కంటే ముందుగా సొంత కూటమిలోనే సీట్ల కోసం పోరు మొదలైంది. మేయర్ పీఠం కోసం బీజేపీ పోటీ చేసినా... డివిజన్లలో ఆ పార్టీకి ఎంత వాటా లభిస్తుంది? జనసేనకు ఎన్ని స్థానాలు కేటాయిస్తారు? టీడీపీ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా? లేక మిత్రపక్షాల ఒత్తిడికి తలొగ్గుతుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. నామినేషన్ల గడువు ముగిసేలోగా ఈ పంచాయితీకి తెరపడుతుందా? లేక కూటమి కుంపట్లు ఎన్నికల బరిలోనూ రాజుకుంటాయా? అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.
ఎమ్మెల్యే సీటు త్యాగం చేసినా...
మరో వైపు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో పొత్తులో భాగంగా ఎమ్మెల్యే సీటును త్యాగం చేసిన జనసేనకు కూడా తగిన ప్రాధాన్యం దక్కడం లేదన్న భావన ఆ పార్టీ నాయకుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. రాజకీయంగా తమకు పట్టున్న ప్రాంతాల్లోనూ ఆశించిన స్థాయిలో సీట్లు దక్కకపోతే ఎలా అన్న ఆందోళన వారిని వెంటాడుతోంది. పొత్తు ధర్మం ప్రకారం అన్ని పార్టీలకు సముచిత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాల్సి ఉండగా.. టీడీపీ ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోందన్న అసంతృప్తి కూటమిలో అంతర్గత చర్చలకు దారి తీస్తోంది. బీజేపీకి మేయర్ కేటాయించినప్పుడు తమకు సముచిత స్థానాల్లో పోటీ చేసే అవకాశమివ్వాలని జనసైనికులు కోరుతున్నారు. కసీనం 25 స్థానాల్లోనైనా తమ అభ్యర్థులు పోటీ చేసేందుకు అవకాశమివ్వాలని జనసేన నాయకులు కోరుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే అందులో మూడో వంతు సీట్లు కూడా కేటాయించేందుకు టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు సిద్ధంగా లేరని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో చివరకు ఏం జరుగుతుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.