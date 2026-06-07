కిటకిటలాడిన శ్రీవారి క్షేత్రం

ద్వారకా తిరుమల: శ్రీవారి దివ్య క్షేత్రం శనివారం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. స్వామివారికి ప్రీతికరమైన రోజు, అందులోనూ వేసవి సెలవులు ముగుస్తూండటంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తుల రాక మొదలవడంతో క్షేత్ర పరిసరాలు కిక్కిరిశాయి. తూర్పు రాజగోపురం, దర్శనం క్యూలు, క్యూ కాంప్లెక్స్లోని కంపార్ట్మెంట్లు, అనివేటి మండపాలు, కల్యాణకట్ట తదితర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ఆలయ ఆవరణలో పలు కోలాట భజన మండలి సభ్యులు ప్రదర్శించిన కోలాట నృత్యాలు భక్తులను అలరించాయి. క్షేత్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సైతం భక్తులతో రద్దీగా మారింది. బస్సులు ఎక్కేందుకు భక్తులు పోటీ పడ్డారు. దాదాపుగా అన్ని బస్సులూ భక్తులతో కిక్కిరిసి ప్రయాణించాయి.
శివరామ్కు 14 రోజుల రిమాండు
కాకినాడ క్రైం: జిల్లాలోని కాజులూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉంటూ.. కాకినాడ కలెక్టరేట్లో డెప్యూటేషన్పై సీనియర్ అసిస్టెంట్గా కొనసాగుతూ.. ఏసీబీకి పట్టుబడిన చోడెపురెడ్డి శివరామ్ కుమార్కు ఏసీబీ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండు విధించింది. అతడి నివాసం, కార్యాలయంతో పాటు బంధువుల ఇళ్లపై ఏసీబీ అధికారులు పక్కా సమాచారంతో శుక్రవారం దాడులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తండ్రి వీరభద్రరావు ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్గా పని చేస్తూ మరణించారు. దీంతో, శివరామ్ 23 సంవత్సరాల వయస్సులో రెవెన్యూ విభాగంలో కారుణ్య నియామకం పొందారు. జూనియర్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్, మండల అధికారి స్థాయికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న ఆయన అక్రమ సంపాదన మొత్తం 11 ఏళ్ల సర్వీసులో సుమారు రూ.10 కోట్లుగా ఏసీబీ అధికారులు లెక్క తేల్చారు. అయితే, దీని మార్కెట్ విలువ రూ.20 కోట్లు పైమాటేనని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శివరామ్ను ఏసీబీ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్టు చేసి, శనివారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరంలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరు పరిచారు. సుమారు 36 గంటల పాటు నాలుగుచోట్ల చేసిన తనిఖీల్లో ఏసీబీ అదనపు ఎస్పీ కిషోర్ కుమార్, ఇన్స్పెక్టర్లు ఎన్వీ భాస్కర్, బి.వాసుకృష్ణ, వై.సతీష్తో పాటు ఏలూరు నుంచి అదనపు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
శ్రీనివాసా.. శ్రీవేంకటేశా
ఆత్రేయపురం: వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. సుమారు 80 వేల మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని ఆలయ ఈఓ, దేవదాయ శాఖ డిప్యూ టీ కమిషనర్ నల్లం సూర్యచక్రధరరావు తెలిపారు. ఎండలు మండుతున్నా, ఎటు చూసినా భక్తజనమే కనిపించారు. ఆలయంలో సుప్రభాత సేవ, తొలి హారతి, నీరాజనం, ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హోమం, బాలభోగం వంటి పూజలను అర్చకులు, వేద పండితులు నిర్వహించారు.