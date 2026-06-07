ఆ భూములపై హక్కు కోసం పోరాటం

● కోరుకొండ దేవస్థానం
259 ఎకరాల భూములపై
రైతుల హెచ్చరిక
● సన్మానాలు చేయించుకుని, సమస్యను గాలికొదిలేశారు
● ఎమ్మెల్యే బత్తులపై ఆగ్రహం
కోరుకొండ: శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానానికి చెందిన 259 ఎకరాల భూమిపై హక్కు కల్పించడంలో రెవెన్యూ అధికారులు కాలయాపన చేస్తున్నారని విశ్రాంత డిప్యూటీ కలెక్టర్ జితేంద్ర, రైతులు విమర్శించారు. ఈ సమస్యను 15 రోజుల్లోగా పరిష్కరించకపోతే ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు. స్థానిక హరేరామ మందిరంలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ఈ భూములను 22(ఎ) నుంచి తొలగించి, రైతులకు హక్కు కల్పిస్తామి ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ హామీ ఇచ్చారన్నారు. ఈ మేరకు మార్చి నెలలో ఎన్నో సన్మానాలందుకున్నారని, కానీ, 70 రోజులుగా సమస్యను పరిస్కరించకుండా తాత్సారం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ భూమి 2025–26లో స్వామి వారి పేరిట రికార్డుల్లో నమోదైనప్పటికీ, 2024 ఫిబ్రవరిలో 259 ఎకరాలను 22(ఎ) నుంచి తొలగించారని చెప్పారు. రైతులకు హక్కు కల్పించేందుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ఆధ్వర్యాన 22(ఎ) నుంచి తొలగిస్తే, రెవెన్యూ అధికారులు రీ సర్వే పేరిట ఏప్రిల్లో ఈనాం భూమిగా నమోదు చేశారని చెప్పారు. సంబంధం లేనప్పటికీ వారు పెత్తనం చెలాయించారని మండిపడ్డారు. ఇది ఈనాం భూమి కాదని, అధికారులు సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించకపోవడంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయని అన్నారు. లోకాయుక్త ద్వారా ఈ భూమిపై హక్కు కల్పిస్తానని జితేంద్ర రైతులకు హామీ ఇచ్చారు. విలేకర్ల సమావేశంలో సమావేశంలో రైతు నాయకులు కోసూరి శ్రీనివాస్, కాటూరి మోహన్, నండూరి రామకృష్ణ, ఉప్పలపాటి అబ్బు తదితరులు పాల్గొన్నారు.