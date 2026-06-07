పచ్చనేతల చెరలో రాగోలు చెరువు

రాజమహేంద్రవరం రూరల్: కొంతమూరులో సుమారు 21 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న రాగోలు చెరువును ‘పచ్చ’ నేతలు చెరబట్టారు. పూడికతీత పనుల పేరుతో పంచాయతీ నుంచి అనుమతులు తీసుకుని ఇక్కడ మట్టి తవ్వకాలు చేపట్టారు. అయితే, ఇరిగేషన్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో జరగాల్సిన ఈ తవ్వకాలు స్థానిక టీడీపీ నాయకుల కనుసన్నల్లో జరుగుతున్నాయని స్థానిక రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ చెరువు కింద వందలాది ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. ఇటువంటి చెరువులో పరిమితికి మించి ఎక్కువ లోతులో మట్టి తవ్వేస్తున్నారని, దీనివలన సాగునీటికి ఇబ్బందులు వస్తాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాస్తవానికి చెరువులో పూడిక తీసి, ముంపునకు గురవుతున్న రైతుల పొలాలను మెరక చేసుకునేందుకు ఈ పథకాన్ని నిర్దేశించారు. కానీ, అక్రమార్కులు జేసీబీతో ఇష్టారీతిన మట్టి తవ్వేసి, తరలించుకుపోతున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల్లోని లే అవుట్లు, కొంత మంది ప్రైవేటు భూములను మెరక చేయడానికి ఈ మట్టిని అమ్ముకుంటూ రూ.లక్షల్లో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. స్థానిక టీడీపీ నాయకుల కనుసన్నల్లోనే ఈ పనులు జరుగుతూండటంతో అధికారులెవ్వరూ కనీసం ఆ వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడడం లేదని అంటున్నారు. ఎటువంటి ప్రమాణాలూ పాటించకుండా ఒకచోట లోతు, మరోచోట మెరకగా పూడిక తీస్తున్నారని, దీనివలన భవిష్యత్తులో చెరువులో పూర్తి స్థాయిలో నీరు చేరితే.. ఇందులో దిగిన వారి ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లుతుందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.