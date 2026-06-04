వర్ష బీభత్సం

సీటీఆర్ఐ: అకాశం చిల్లుబడినట్టు మంగళవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరం ఉలిక్కిపడింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన భారీ వర్షానికి అనేక చోట్ల చెట్లు, హోర్డింగులు నెలకొరిగాయి. దీనితో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. తెల్లవారు జాము వరకు నగరం అంధకారంలో ఉంది. కాలవలు పొంగిపొర్లి మోకాలి లోతు నీళ్లలో వెళ్లలేక వాహన చోదకులు అవస్థలు పడ్డారు. రాజేంద్రనగర్ 3 వార్డులో భారీ వృక్షం నేలకు ఒరిగి ఆటో ధ్వంసం అయ్యింది. 45వ డివిజన్లో 93వ రేషన్ దుకాణం పరిధిలో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ నిలిచిపోయింది. ఓ ఇంటిపై చెట్టు పడి విద్యుత్ సరఫరా నిలచిపోయింది.
తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం
మంగళవారం కురిసిన వర్షంతో నగరంలో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో నగరపాలక సంస్థ ట్యాంకర్లతో తాగునీటిని సరఫరా చేసింది.
తాళ్లపూడిలో..
మండలంలో బలమైన ఈదురుగాలులకు పలుచోట్ల చెట్లు కూలిపోగా, పలుచోట్ల చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడ్డాయి. వేగేశ్వరపురంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ కార్యాలయం వద్ద భారీ వేప చెట్టు కూలిపోయింది. తాళ్లపూడి, అన్నదేవరపేట తదితర గ్రామాల్లో చెట్లు విరిగి పడ్డాయి. చాలా చోట్ల విద్యుత్ తీగలు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి పడడంతో 33 కేవీ, 11 కేవీ విద్యుత్ ఫీడర్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో మంగళవారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
జలమయమైన రాజమహేంద్రవరం
నేల కూలిన చెట్లు,
హోర్డింగులు, విద్యుత్ స్తంభాలు
విద్యుత్, తాగునీటి
సరఫరాకు అంతరాయం