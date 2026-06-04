దివ్యాంగుడిపై బీజేపీ నేత దాష్టీకం

అనపర్తి: మూగ, చెవిటి, అమాయకుడైన తన తమ్ముడిపై బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సత్యనారాయణరెడ్డి దాడి చేసి, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పింఛన్ డబ్బులు లాక్కుని పోయారని మండలంలోని దుప్పలపూడికి చెందిన పోలిరెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం ఆయన ‘సాక్షి’తో మాట్లాడుతూ, తాము ముగ్గురు అన్నదమ్ములమని, రెండో వాడైన ఏసు పుట్టుకతోనే మూగ, చెముడుతో బాధ పడుతున్నాడని, అతడికి ఏమీ తెలీదని, సైగలు చేసి చెప్తేనే అర్థమవుతుందని వివరించారు. తల్లిదండ్రులు చిన్నతనంలోనే చనిపోవడంతో తామంతా దుప్పలపూడిలోనే నివసిస్తున్నామని అప్పలనాయుడు వివరించాడు. కుటుంబ ఖర్చుల నిమిత్తం ఆ గ్రామానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సత్యనారాయణరెడ్డి వద్ద తాను రూ.2 వేలు అప్పుగా తీసుకున్నానని, దానికి వడ్డీగా వారానికి రూ.200 చొప్పున నెలకు రూ.800 చెల్లిస్తున్నానని చెప్పారు. ఎప్పుడైనా గడువు తేదీ దాటితే ఆ నెలలో అదనంగా మరో రూ.200 కూడా కలిపి మొత్తం రూ.వెయ్యి క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్నానని తెలిపాడు. ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకూ సుమారు రూ.18 వేల వరకూ వడ్డీ చెల్లించానని చెప్పాడు. దివ్యాంగుడైన ఏసుకు రెండు నెలలుగా అనారోగ్యంగా ఉండటంతో డబ్బులు సర్దుబాటు కాక వడ్డీ చెల్లించలేకపోయానని అప్పలనాయుడు వాపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఏసుకు ప్రభుత్వం దివ్యాంగ పింఛను ఇస్తుండగా సత్యనారాయణరెడ్డి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించాడన్నారు. ఏసు ఇవ్వకపోవడంతో ఆగ్రహించిన సత్యనారాయణరెడ్డి అతడిని కొట్టి, అతడి చేతిలోని రూ.6 వేల పింఛను డబ్బు లాక్కుని పోయాడని, దీనిపై అడిగితే తనను కూడా కొడతానంటూ బెదిరిస్తున్నాడని అప్పలనాయుడు వాపోయాడు. తమకు జరిగిన అన్యాయంపై అనపర్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని చెప్పాడు.
ఫ గతంలో చేసిన రూ.2 వేల రుణానికి
ఏడాదిన్నరలో రూ.18 వేల వసూలు
ఫ అయినప్పటికీ దాడి చేసి
పింఛన్ మొత్తం గుంజుకున్న వైనం
ఫ న్యాయం చేయాలని
బాధితుడి వేడుకోలు