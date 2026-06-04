పారిశుధ్య కార్మికుల పెండింగ్‌ జీతాలు ఇవ్వాలి

పెదపూడి: పారిశుధ్య కార్మికులకు మూడు నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్న జీతాలను వెంటనే ఇవ్వాలని ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు రాగుల రాఘవులు డిమాండ్ చేశారు. మండల కేంద్రమైన పెదపూడిలో బుధవారం పారిశుధ్య కార్మికుల మండల స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. రాఘవులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నిర్వహించే పంచాయతీరాజ్శాఖలో జీతాలు ఇవ్వకపోవడం దారుణమన్నారు. ఆయన వెంటనే స్పందించి కార్మికుల జీతాలు ఇప్పించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అలాగే ఈఎస్, పని ప్రదేశంలో భద్రత లేకపోవడంతో కార్మికులు అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు. కొన్ని జిల్లాల్లో కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారన్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో మేడపాటి కృష్ణ, ఐఎఫ్టీయూ రాష్ట్ర కోశాధికారి గుబ్బల ఆదినారాయణమూర్తి, నాయకులు ప్రత్తిపాటి వెంకటరావు, తాతారావు, బి.అనిల్, కసింకోట కుమార్, కసింకోట రాము, బంగారు ఆదినారాయణ, తుమ్మల ఆనందరావు పాల్గొన్నారు.