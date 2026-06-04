జిల్లా విద్యార్థులకు రాష్ట్రస్థాయి పురస్కారాలు

సీటీఆర్ఐ (రాజమహేంద్రవరం): జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు గిరిజన విద్యార్థులు రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలకు ఎంపికై నట్టు జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి కేఎన్ జ్యోతి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో పదో తరగతి జిల్లా టాపర్లు, పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టళ్లలో ఇంటర్మీడియెట్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ఈ నెల ఐదున విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో పురస్కారాలను ఆ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రదానం చేయనున్నట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు. బొమ్మూరులోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆశ్రమ పాఠశాలలో చదివిన చల్లా తులసి సత్య మాధవి పదో తరగతిలో 558 మార్కులతో జిల్లా టాపర్గా నిలవగా, ఇంటర్ ఎంసీపీ (ఎంపీసీ) విభాగంలో టి.చందు 934 మార్కులతో రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడో ర్యాంకు, బైపీసీ విభాగంలో గంగల్ల గాయత్రి 952 మార్కులతో జిల్లా టాపర్ నిలచి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికై నట్టు తెలిపారు.
డిప్యూటీ తహసీల్దార్లకు ఉద్యోగోన్నతి
బోట్క్లబ్ (కాకినాడ సిటీ): ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పనిచేస్తున్న 32 మంది డిప్యూటీ తహసీల్దార్లకు తహసీల్దార్లుగా ఉద్యోగోన్నతి కల్పిస్తూ సీసీఎల్ స్పెషల్ సీఎస్ జయలక్ష్మి బుధవారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాకినాడ జిల్లాలో 14 మందికి, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా 6, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 7, పోలవరం జిల్లాలో ఐదుగురు డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు తహసీల్దార్లుగా ఉద్యోగోన్నతి పొందారు. మెరిట్, సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన ఈ ఉద్యోగోన్నతులు కల్పించినట్లు ఆమె ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
వడదెబ్బకు ఉపాధి కూలీ మృతి
ప్రత్తిపాడు: వడదెబ్బకు ఉపాధి కూలీ మృతి చెందిన సంఘటన లంపకలోవ గ్రామంలో బుధవారం ఉదయం జరిగింది. స్థానికుల కథనం మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన లింగంపల్లి చక్రధరరావు (55) ఉపాధి కార్మికులతో పాటు ఆ గ్రామంలోని కోమటి చెరువు పూడిక తీత పనులకు వెళ్లాడు. పని ప్రదేశంలో వడదెబ్బ తగిలి కుప్పకూలిపోయాడు. తోటి వేతనదారులు సపర్యలు చేసి, స్థానిక ఆర్ఎంపీ వద్దకు తరలిస్తుండగా మృతి చెందాడని పంచాయతీ కార్యదర్శి బి.వీరబాబు తెలిపారు. చక్రధరరావుకు భార్య, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
తులసి సత్యమాధవి
చందు