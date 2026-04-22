పలు రైళ్ల రద్దు

రాజమహేంద్రవరం సిటీ: విజయవాడ డివిజన్లో రీమోడలింగ్ పనుల నిమిత్తం మే ఒకటి నుంచి ఐదో తేదీ వరకూ పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు మంగళవారం ప్రకటించారు. మే 1, 2, 4 తేదీల్లో కాకినాడ టౌన్ – లింగంపల్లి (12775), 2, 3, 5 తేదీల్లో లింగంపల్లి – కాకినాడ టౌన్ (12776), మే 1న విశాఖపట్నం – చర్లపల్లి (18527), 2న చర్లపల్లి – విశాఖపట్నం (18528), ఒకటిన షాలిమార్ – చర్లపల్లి(08045), 2న చర్లపల్లి – షాలిమార్ (08046) రైళ్లను రద్దు చేసినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ రైళ్లలో టిక్కెట్లను రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న ప్రయాణికులకు పూర్తి సొమ్మును వాపసు ఇచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
నేటి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి
బాస్కెట్ బాల్ టోర్నీ
దేవరపల్లి: అమరావతి రాష్ట్ర స్థాయి బాస్కెట్ బాల్ టోర్నమెంట్కు దేవరపల్లి మండలం రామన్నపాలెంలోని జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ సిద్ధమైంది. బుధ, గురువారాల్లో జరిగే ఈ టోర్నీకి హైస్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు, శాప్ డైరెక్టర్ పేరం రవీంద్రనాథ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకు టోర్నమెంట్ను ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకట్రాజు ప్రారంభిస్తారని, పాఠశాలల విద్యాశాఖ రీజనల్ డైరెక్టర్ జి.నాగమణి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి వాసుదేవరావు, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు తదితరులు హాజరవుతున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి 12 పురుషుల జట్లు, 6 మహిళా జట్లు పాల్గొంటున్నాయన్నారు. మొత్తం 252 మంది క్రీడాకారులు, 30 మంది పీఈటీలు, 50 మంది వలంటీర్లు హాజరవుతారన్నారు. రెండు రోజుల పాటు పగలు, రాత్రి ఫ్లడ్ లైట్ల వెలుగులో పోటీలు జరుగుతాయని, విజేతలకు హైదరాబాద్కు చెందిన కేర్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ రాపాక శ్రీ నగదు బహుమతులు అందజేస్తారని తెలిపారు. పురుషులకు ప్రథమ బహుమతిగా రూ.50 వేలు, ద్వితీయ బహుమతిగా రూ.30 వేలు, తృతీయ బహుమతిగా రూ.20 వేలు, మహిళలకు ప్రథమ బహుమతిగా రూ.30 వేలు, ద్వితీయ బహుమతిగా రూ.20 వేలు, తృతీయ బహుమతిగా రూ.10 వేలు అందజేస్తామన్నారు. పేరం అరుణ రవీంఽద్రనాథ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారులు, పీఈటీలకు వసతి, భోజన సదుపాయం కల్పించినట్టు తెలిపారు.
ఫ్యాక్టరీ కాలుష్యంతో ఇబ్బందులు
తాళ్లపూడి: రిలయన్స్ బయో ఎనర్జీ ఫ్యాక్టరీ కారణంగా దోమల బెడద, కాలుష్యం, దుర్వాసన కారణంగా తలపోటు తదితర అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని పంగిడి, గోవర్ధనగిరి, కాపవరం గ్రామస్తులు ఆరోపించారు. కొవ్వూరు మండలం పంగిడి సమీపంలోని రిలయన్స్ బయో ఎనర్జీ ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరిగిన నేపథ్యంలో ఆ పరిశ్రమను సంబంధిత శాఖ అధికారులు, ఎమ్మెల్యే ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు, అధికారులు మంగళవారం పరిశీలించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు నిపుణుల కమిటీ వేసి, సోమవారం జరిగిన ప్రమాదంపై నివేదిక అందజేయాలని ఆదేశించారని తెలిపారు. ఐదు ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతో కమిటీని నియమించారన్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు అక్కడకు చేరుకుని, తమ సమస్యలు ఏకరవు పెట్టారు. ఫ్యాక్టరీ అధికారులతో ఎమ్మెల్యే ముప్పిడి, ప్రభుత్వ అధికారులు సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం గ్రామస్తులతో మాట్లాడుతూ, జరిగిన ప్రమాదంపై పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశించామని చెప్పారు. నివేదిక వచ్చిన వెంటనే సమస్య పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలకు ఫ్యాక్టరీ యజమాన్యం సమాధానం చెప్పాలని ఆదేశించారు. తమకు న్యాయం చేయాలని ప్రజలు కోరారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ దుర్గాప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్ర స్థాయి హాకీల్లో తృతీయ స్థానం
నాగమల్లితోట జంక్షన్ (కాకినాడ సిటీ): చిత్తూరులో ఇటీవల జరిగిన అంతర్ జిల్లాల హాకీ పోటీల్లో జిల్లా మహిళా జట్టు తృతీయ స్థానం సాధించింది. హాకీ సంఘ ప్రతినిధి వి.రవిరాజు మంగళవారం ఈ విషయం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (డీఎస్ఏ) హాకీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి అధికారి (డీఎస్డీఓ) వి.సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, క్రీడల్లో రాణించేవారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని అన్నారు. కాకినాడ క్రీడా మైదానంలో తర్ఫీదు పొందుతున్న జట్టు రాష్ట్ర స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించడం అభినందనీయమని అన్నారు. జట్టుకు కోచ్గా రవిరాజు, మేనేజర్గా పి.నందిని, కెప్టెన్గా సాయి బంగారు వ్యవహరించారు.