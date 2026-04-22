ధర పెరిగింది.. నిమ్మదిగా..

దేవరపల్లి: కొన్నాళ్లుగా సరైన ధర లేకపోవడంతో దిగులు చెందుతున్న నిమ్మ రైతుకు ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఊరటనిస్తోంది. ఫిబ్రవరి నెల వరకూ కిలో నిమ్మకాయల ధర రూ.8 నుంచి రూ.10 మాత్రమే పలికింది. అటువంటిది ఎండల తీవ్రత పెరుగుతూండటం.. మరోవైపు దిగుబడులు సగానికి పైగా తగ్గిపోవడంతో ఉన్న సరకుకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. వాస్తవానికి నిమ్మ కాయల ధర పెరుగుదల మార్చిలో ఆరంభమైంది. మార్చి నెలలో కిలో రూ.70కి చేరగా.. ఈ నెల మొదటి వారంలో రూ.80, రెండో వారంలో రూ.100కు పెరిగి.. తాజాగా ఏకంగా రూ.130 నుంచి రూ.150 వరకూ పలుకుతోంది. దీంతో, రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
2,200 ఎకరాల్లో సాగు
దేవరపల్లి, గోపాలపురం, నల్లజర్ల, ద్వారకా తిరుమల, తాళ్లపూడి, చాగల్లు, తాడిమళ్ల, నిడదవోలు మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో రైతులు సుమారు 2,200 ఎకరాల్లో నిమ్మ తోటలు సాగు చేస్తున్నారు. దేవరపల్లి మండలం యాదవోలు నిమ్మ మార్కెట్ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనే అతి పెద్దది. నల్లజర్ల, గోపాలపురంతో పాటు ఏలూరు జిల్లా, కొయ్యలగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం తదితర మండలాల్లోని వివిధ గ్రామాల రైతులు ఇక్కడకు నిమ్మకాయలు తీసుకు వస్తారు. సీజన్లో రోజుకు 15 నుంచి 20 టన్నుల నిమ్మకాయలు ఈ మార్కెట్కు వస్తాయి. ప్రస్తుతం మంచి ధర లభిస్తూండటంతో సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకూ యాదవోలు నిమ్మకాయల మార్కెట్ రైతులతో కళకళలాడుతోంది. పగలంతా తోటల్లో కోసిన కాయలను రైతులు సాయంత్రం మార్కెట్కు తీసుకుని వస్తున్నారు. 30 కిలోల నిమ్మ పండ్ల గంప ధర ఏకంగా రూ.4 వేలు పలుకుతోందని రైతులు చెప్పారు. మార్కెట్లో చిల్లరగా ఒక్కో కాయ రూ.8 నుంచి రూ.10కి అమ్ముతున్నారు. కిలోకు 20 నుంచి 30 కాయలు తూగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అతి పెద్ద నిమ్మ మార్కెట్ అయిన గూడూరులో కిలో కాయలకు రూ.200 పైగా ధర వస్తోంది. ఆ ప్రాంతంలో పండిన కాయల నాణ్యత, సైజు బాగుండటంతో మంచి ధర వస్తోంది. ఏలూరు మార్కెట్లో కిలో రూ.150 నుంచి రూ.170 వరకూ ధర పలుకుతోంది. రానున్న రోజుల్లో యాదవోలు మార్కెట్లో కూడా ధర పెరుగుతుందని రైతులు ఆశిస్తున్నారు.
ధర బాగున్నా..
ప్రస్తుతం నిమ్మ ధర బాగుంది కానీ తోటల్లో కాయలు లేవు. ప్రస్తుతం కిలో పండ్లకు రూ.150, పచ్చి కాయలకు రూ.130 వరకూ ధర వస్తోంది. ధర రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. తోటల్లో కాయల దిగుబడి తగ్గడంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది. వ్యాపారులు పోటీపడి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కాయల సీజన్ చివరి దశకు వచ్చింది. ధర ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
– ఎలికే నాగ శ్రీనివాస్, వ్యాపారి, రైతు,
యాదవోలు, దేవరపల్లి మండలం
