20 వసంతాల ‘నన్నయ’

నేడు వర్సిటీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం
రాజానగరం: ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అతి పెద్ద విశ్వ విద్యాలయంగా పేరొందిన ఆదికవి నన్నయ యూనివర్సిటీ ఏర్పడి 20 వసంతాలు పూర్తయ్యాయి. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లా వాసుల చిరకాల కోరిక మేరకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఈ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు అనుమతినిచ్చారు. సాంస్కృతిక, సాహిత్య రాజధానిగా పేరొందిన రాజమహేంద్రవరంలో ఆదికవి నన్నయ పేరిట ఈ వర్సిటీ ఏర్పాటుకు ఎన్నో పోరాటాలు కూడా జరిగాయి. రాజానగరం మండలం వెలుగుబంద వద్ద 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని 98 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వర్సిటీకి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ 2006 ఏప్రిల్ 22న శంకుస్థాపన చేశారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని 440 కళాశాలలు దీని పరిధిలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 12బితో పాటు ఐఎస్ఓ, ఏఐసీటీఈ, న్యాక్ (నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ కౌన్సిల్) బి+ వంటి గుర్తింపులను దక్కించుకుంది. అలాగే, గ్రీన్ ఆడిట్, ఎనర్జీ ఆడిట్, జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ వంటి గుర్తింపులతో పాటు ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డులను కూడా సొంతం చేసుకుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక వర్సిటీ బుధవారం 21వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతోంది. ఇటీవల 17వ స్నాతకోత్సవం కూడా చాన్సలర్, రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.