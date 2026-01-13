రోకలితో కొట్టి హత్య
● కొడుకును హతమార్చిన తల్లి,
మరో తనయుడు
● వ్యసనాలతో వేధిస్తూండటంతో దారుణం
నిడదవోలు రూరల్: మద్యం ఆ కుటుంబాన్నే కుదిపేసింది.. చివరికి హత్యకు దారి తీసేలా ఉసిగొల్పింది.. తప్పతాగి వచ్చిన ఓ యువకుడిని తల్లితో పాటు తమ్ముడు హత్య చేసిన ఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం అట్లపాడు గ్రామంలో కలకలం రేపింది. మద్యం మత్తులో కుటుంబ సభ్యులను వేధిస్తున్న ఓ యువకుడిని అతడి తల్లితో పాటు తమ్ముడు కలసి రోకలి బండతో కొట్టి హత్య చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాపు చేస్తున్నట్లు సమిశ్రగూడెం ఎస్సై ఎల్.బాలాజీ సుందరరావు సోమవారం తెలిపారు. ఆయన కథనం ప్రకారం.. అట్లపాడుకు చెందిన బండి శ్రీనివాసరావుకు భార్య దుర్గాభవాని, ఇద్దరు కుమారులు కోట సత్యనారాయణ (28), సాయిరామ్ ఉన్నారు. సత్యనారాయణ బీటెక్ చదివి తణుకులో వెల్డింగ్ పనులు చేస్తున్నాడు. క్రికెట్ బెట్టింగ్, చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన అతడు మద్యం తాగుతూ కుటుంబ సభ్యులను కొంత కాలంగా తరచూ వేధిస్తున్నాడు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి మద్యం తాగి వచ్చిన సత్యనారాయణ.. కుటుంబ సభ్యులతో మళ్లీ ఘర్షణకు దిగాడు. ఆ ఘర్షణ పెద్దదై.. తండ్రి శ్రీనివాసరావును సత్యనారాయణ కొట్టసాగాడు. దీంతో, ఆగ్రహించిన దుర్గాభవాని, సాయిరామ్లు ఇంట్లో ఉన్న రోకలి బండతో సత్యనారాయణ తలపై బలంగా మోదారు. అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులు సమిశ్రగూడెం పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయారు. చిన్న కొడుకు సాయిరామ్ డిగ్రీ చదివి అట్లపాడులోని రైతు సేవా కేంద్రంలోని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా పని చేస్తున్నాడు. ఎస్సై బాలాజీ సుందరరావు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.