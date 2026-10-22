తుపాను సహాయక చర్యల్లో ప్రభుత్వం విఫలం

మలికిపురం: వారం రోజుల వ్యవధిలో వరుసగా వచ్చిన అర్నబ్, మురసు తుపాన్లతో అతలాకుతలమైన జిల్లాలో సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని వైఎస్సార్ సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి రుద్రరాజు చిన్నరాజా విమర్శించారు. మలికిపురంలో బుధవారం ఆయన విలేకర్లతో మాట్లాడా రు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కోనసీమ జి ల్లాను, అందులోనూ రాజోలు దీవిని ఈ తుపాన్లు తీవ్రంగా నష్టం కలిగించాయన్నారు. బాధితులకు కనీస ఆహార పదార్థాలు అందించలేదని, నేటికీ 80 శాతం నివాస ప్రాంతాలు కరెంటు సరఫరాకు నోచలేదని, కనీసం నష్టం అంచనాలు కూడా వేయలేదని అన్నారు. తుపాను బాధితులకు తక్షణం బియ్యం, నిత్యావసరాలు ఉచితంగా అందించాలని, దెబ్బ తిన్న కొబ్బరి చెట్లకు పరిహారం ఇవ్వాలని చిన్నరాజా డిమాండ్ చేశారు.