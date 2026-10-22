 తుపాను సహాయక చర్యల్లో ప్రభుత్వం విఫలం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తుపాను సహాయక చర్యల్లో ప్రభుత్వం విఫలం

Nov 5 2026 12:10 AM | Updated on Nov 5 2026 12:10 AM

మలికిపురం: వారం రోజుల వ్యవధిలో వరుసగా వచ్చిన అర్నబ్‌, మురసు తుపాన్లతో అతలాకుతలమైన జిల్లాలో సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని వైఎస్సార్‌ సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి రుద్రరాజు చిన్నరాజా విమర్శించారు. మలికిపురంలో బుధవారం ఆయన విలేకర్లతో మాట్లాడా రు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కోనసీమ జి ల్లాను, అందులోనూ రాజోలు దీవిని ఈ తుపాన్లు తీవ్రంగా నష్టం కలిగించాయన్నారు. బాధితులకు కనీస ఆహార పదార్థాలు అందించలేదని, నేటికీ 80 శాతం నివాస ప్రాంతాలు కరెంటు సరఫరాకు నోచలేదని, కనీసం నష్టం అంచనాలు కూడా వేయలేదని అన్నారు. తుపాను బాధితులకు తక్షణం బియ్యం, నిత్యావసరాలు ఉచితంగా అందించాలని, దెబ్బ తిన్న కొబ్బరి చెట్లకు పరిహారం ఇవ్వాలని చిన్నరాజా డిమాండ్‌ చేశారు.

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
    photo 2

    'అక్క' మరో ప్రపంచంలో ఉంటే ఇలానే (ఫొటోలు)
    photo 3

    #బాలు-గీత ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
    photo 4

    'మాయా లేడీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
    photo 5

    'కేజీఎఫ్' తల్లి.. టాలీవుడ్ ఎంట్రీ (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    Mahesh Babu's Next Movie Lineup 1
    Video_icon

    వారణాసి తర్వాత మహేశ్ బాబు మూవీ లైనప్ ఇదే..!
    Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 2
    Video_icon

    ఓటీటీకి జైలర్ 2 STREAMING ఆ రోజు నుంచే..!
    Actor Sai Dharam Teja's Marriage And Teja Sajja Engagement Updates 3
    Video_icon

    టాలీవుడ్ హీరోలకు పెళ్లిళ్లు ఫిక్స్... వధువులు ఎవరో తెలుసా..?
    Aadarsha Kutumbam Box Office Collections Update 4
    Video_icon

    #AK47 కలెక్షన్స్ లాభాల్లోకి రావాలంటే..?
    TDP Leaders Join YSRCP In Srikakulam 5
    Video_icon

    టీడీపీకి షాక్.. YSRCPలోకి భారీ చేరికలు
    Advertisement
     