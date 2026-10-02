 చంద్రబాబు మోసంతో ఉపాధి కోల్పోయాం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబు మోసంతో ఉపాధి కోల్పోయాం

Oct 7 2026 12:11 AM | Updated on Oct 7 2026 12:11 AM

గత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆయన చొరవతో కరోనా వంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో సైతం ప్రజలకు విశేష సేవలందించాం. మా జీతాలు రూ.10 వేలకు పెంచుతామని ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు చెప్పారు. అధికారంలోకి వచ్చాక మమ్మల్ని తొలగించి మోసం చేశారు. ఉపాధి కోల్పోయాం. నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇవ్వడం లేదు. కానీ, సొంత డప్పు కొట్టుకోవడానికి సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లకు మాత్రం ప్రభుత్వ సొమ్ము దుబారాగా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు.

– ఆలపాటి జ్యోతి, మాజీ వలంటీర్‌, ఆత్రేయపురం

చంద్రబాబు మోసానికి పవన్‌ కల్యాణ్‌ వంత

వలంటీర్లను కొనసాగిస్తామని, వారికి నెలకు రూ.5 వేలకు బదులుగా రూ.10 వేలు ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు వాగ్దానం చేశారు. ‘మేం ఒకరి పొట్ట కొట్టం.. వలంటీర్లకు, అక్కచెల్లెమ్మలకు రూ.10 వేలు ఇస్తామంటూ ఆయనకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ కూడా లక్షల మంది ప్రజల ముందు వంత పాడారు. బహిరంగ సభల్లో అంత గొప్పగా చెప్పిన మాటలు నేడు అస్సలు గుర్తు లేవన్నట్లుగా ప్రవర్తించడం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఆ ఇద్దరికీ లక్షలాది వలంటీర్ల ఉసురు తప్పకుండా తగులుతుంది.

– సాదే రాజేష్‌, మాజీ వలంటీర్‌, జగన్నాయకులపాలెం, రామచంద్రపురం మండలం

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    లైట్ గ్రీన్ శారీలో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి అందాలు.. (ఫోటోలు)
    photo 2

    భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
    photo 3

    తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
    photo 4

    100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
    photo 5

    పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    Naga Chaitanya's Push-up Challenge with Police 1
    Video_icon

    ఓల్డ్ వైరల్ వీడియో పోలీస్ తో పోటీ.. నాగ చైతన్య పుష్ అప్ ఛాలెంజ్
    Actress Jhavni Kapoor Emotional Post About Chuttamalle Song AI Video 2
    Video_icon

    ఛీ ఇంత నీచమా? జాన్వీ ఎమోషనల్
    Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy Mass Warning To Vemireddy Prashanthi Reddy And Police 3
    Video_icon

    నేను నీకన్నా ఎక్కువ రౌడీయిజం చేయగలను! ప్రశాంతి రెడ్డికి మాస్ వార్నింగ్
    TBJP Focusing On Elections 4
    Video_icon

    BJP కీలక నిర్ణయం.. బండి సంజయ్‌కు బంపరాఫర్‌
    YSRCP Ravindra Reddy Press Meet 5
    Video_icon

    కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే బాబు సభ
    Advertisement
     