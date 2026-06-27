48 బడి బస్సుల తనిఖీ

అమలాపురం రూరల్: జిల్లా వ్యాప్తంగా 48 బడి బస్సులను రవాణాశాఖ అధికారులు ప్రత్యేక తనిఖీ చేశారని జిల్లా రవాణాధికారి దేవిశెట్టి శ్రీనివాసరావు బుధవారం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఫిట్నెస్ లేకుండా తిరుగుతున్న డాక్టర్ ఆర్బీఆర్వీఆర్ఎన్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల బస్సుపై కేసు నమోదు చేసి సీజ్ చేశామని, ఇన్స్యూరెన్స్ లేకుండా తిరుగుతున్న ఇతర విద్యాసంస్థలకు చెందిన రెండు బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసి రూ.17,500 అపరాధ రుసుం విధించామన్నారు. ఈ తనిఖీలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని డీటీవో హెచ్చరించారు.