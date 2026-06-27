శక్తి పీఠాన పోలీసు ఠాణా!

● భక్తుల వాహనాల పార్కింగ్కు అవరోధం
● ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతంలో పోలీస్ స్టేషన్
ఏర్పాటుపై స్థానికుల అసంతృప్తి
రామచంద్రపురం రూరల్: పంచారామ క్షేత్రంగా, త్రిలింగ క్షేత్రంగా, అష్టాదశ శక్తి పీఠంగా విరాజిల్లుతున్న ద్రాక్షారామ మాణిక్యాంబ సమేత భీమేశ్వరస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల వాహనాల పార్కింగ్కు వినియోగిస్తున్న పంచాయతీ స్థలంలో పోలీస్ స్టేషన్ భవన నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా మంగళవారం ఆర్డీఓ పి.సరళావతి స్థలాన్ని పరిశీలించి వెళ్లగా స్థానిక పోలీసులు సుమారు 10 సెంట్ల స్థలానికి నాలుగు వైపులా స్తంభాలు పాతి, గ్రీన్ మేట్తో సరిహద్దు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం కలెక్టర్ మహేష్కుమార్ ఈ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. దీనితో స్థానికులు, భక్తుల్లో కలకలం మొదలైంది. ఆలయానికి ఉత్తరాన ఉన్న ఈ స్థలంలో ఇప్పటికే గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో 8 ఏళ్ల క్రితం ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మించి సగం స్థలాన్ని నిరుపయోగంగా చేశారు. ఆ స్టేడియం నేటికీ ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. స్టేడియం ముందు భాగం, మిగిలిన ఖాళీ స్థలంలో ఏటా ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు బస్సులు, వాహనాలు పార్క్ చేస్తుంటారు. అంతే కాకుండా తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు కూడా ఈ ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఇన్ని విధాల వినియోగిస్తున్న స్థలాన్ని పోలీసు స్టేషన్ భవనానికి తీసుకోవాలనే నిర్ణయం సరైంది కాదని స్థానికులు అంటున్నారు.
స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్న కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్
పోలీస్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి కేటాయించిన స్థలం చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన గ్రీన్ మ్యాట్
పునరాలోచించాలి
భక్తులు, గ్రామస్తుల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ నిర్మించడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ఈ నిర్ణయంపై కలెక్టర్ పునరాలోచించాలి. కార్తిక మాసంలో ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు పార్కింగ్ లేక ఇప్పటికే ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. చాలాచోట్ల అన్యాక్రాంతమైన ఆలయ భూములను స్వాధీనం చేసుకుని వసతులు కల్పిస్తుంటే ఇక్కడ దానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
– నరాల రాజ్యలక్ష్మి, ద్రాక్షారామ ఎంపీటీసీ, వైస్ ఎంపీపీ
ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి విఘాతం
భీమేశ్వర ఆలయానికి ఉత్తరాన శ్రీరాముడు ప్రతిష్ఠించినట్టు చరిత్ర చెబుతున్న పర్వత వర్దినీ సమేత రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇటీవలే సూర్యదేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది. మరోపక్క పుష్కరిణి పథకంలో భాగంగా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తున్న రామతీర్థం ఉంది. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి పోలీస్ స్టేషన్ నిర్మాణం విఘాతం కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ నిర్మాణాన్ని విరమించుకోవాలి.
– తాళ్ల సాంబశివరావు గురూజీ, రాజరాజేశ్వరి పీఠాధిపతి, ద్రాక్షారామ