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కల్తీ పాలను ఇంట్లోనే గుర్తిద్దాం

Jul 2 2026 12:12 AM | Updated on Jul 2 2026 12:12 AM

జిల్లా పశుసంవర్ధకశాఖ అధికారి విజయరెడ్డి

అమలాపురం టౌన్‌: పాలలో జరుగుతున్న కల్తీని నివారించేందుకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలని జిల్లా పశుసంవర్ధకశాఖ అధికారి డాక్టర్‌ ఎల్‌.విజయరెడ్డి అన్నారు. ఆ శాఖ ఉప సంచాలకులు డాక్టర్‌ చంద్రశేఖరరెడ్డితో కలిసి పట్టణంలోని నల్ల వంతెన వద్ద గల వీరన్నబాబు పాల విక్రయ కేంద్రాన్ని బుధవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. పాలలో నీరు, మైదా, డిటర్జెంట్‌, యూరియా, ఫార్మాలివ్‌ వంటి హానికర రసాయనాలు కలపడం వల్ల ప్రజారోగ్యానికి తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లుతోందన్నారు. నాలుగు సులభ పద్ధతుల్లో పాలలో కల్తీని ఇంటి వద్దే గుర్తించవచ్చని విజయరెడ్డి తెలిపారు.

● నున్నని గాజు పలకపై పాల చుక్క వేస్తే స్వచ్ఛమైన పాలు తెల్లటి చారతో నెమ్మదిగా జారతాయి. నీరు కలిపిన పాలు చార లేకుండా వెంటనే జారిపోతాయి.

● ఐదు మిల్లీ లీటర్ల పాలలో 2 లేదా 3 చుక్కల అయోడిన్‌ వేసినప్పుడు నీలం రంగు ఏర్పడితే స్టార్చ్‌ లేదా మైదా కలిపినట్లు భావించాలి.

● ఐదు మిల్లీ లీటర్ల పాలు, ఐదు మిల్లీ లీటర్ల నీరు కలిపి బాగా కుదిపిన పది నిమిషాల తర్వాత కూడా సురగ ఉంటే డిటర్జెంట్‌ కలిపినట్లు గుర్తించాలి.

● పాలలో సోయాబీన్‌ పొడి కలిపి ఎరుపు లిట్మస్‌ పేపర్‌ ముంచినప్పుడు అది నీలి రంగుకు మారితే యూరియా కలిపినట్టు గమనించాలి.

చట్టపరమైన చర్యలు

పాలలో కల్తీ చేయడం చట్ట విరుద్ధమని డాక్టర్‌ విజయరెడ్డి హెచ్చరించారు. నిందితులకు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ చట్టం ప్రకారం రూ.10 లక్షల వరకు జరిమానా, 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుందన్నారు. పాల కల్తీపై అనుమానం వచ్చిన వెంటనే పశువైద్యశాల, ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులను సంప్రదించాలని ప్రజలకు సూచించారు.

వైఎస్సార్‌ సీపీ నేతలకు

పదవులు

సాక్షి, అమలాపురం: వైఎస్సార్‌ సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరిని రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగాల కమిటీల్లో వివిధ హోదాల్లో నియమిస్తూ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రామచంద్రపురానికి చెందిన పాండు గోవిందరాజును రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం ఉపాధ్యక్షుడిగా, కొప్పుల సత్యనారాయణను రాష్ట్ర బీసీ సెల్‌ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించింది.

వీరేశ్వరస్వామి ఆలయ పనుల పరిశీలన

ఐ.పోలవరం: మురమళ్ల భద్రకాళీ సమేత వీరేశ్వరస్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులను బుధవారం దేవదాయశాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. ఆ శాఖ డీఈఈ ఉదయ్‌ కుమార్‌, డిప్యూటీ స్థపతి సతీష్‌, ఏఈ ఫణీంద్ర, ఆలయ చైర్మన్‌ దాట్ల రామకృష్ణంరాజు, అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ వి.సత్యనారాయణ, అర్చకులు యనమండ్ర సత్య సీతారామశర్మ ఆలయ పనులు పరిశీలించడంతో పాటు పురోగతిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. భారీ శిలలు ఆలయానికి చేరుకుంటున్నాయని, తదుపరి పనులకు మార్కింగ్‌ చేశామని అధికారులు తెలిపారు. దాతల సౌకర్యార్థం ఆన్‌లైన్‌లో విరాళాలు అందించే సదుపాయం కల్పించామని అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ తెలిపారు.

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