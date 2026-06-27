అమలాపురం టౌన్: ఏపీ ఈఏపీ సెట్ ఫలితాల్లో విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, అగ్రికల్చర్ విభాగాల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సాధించారు. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో రామచంద్రపురానికి చెందిన గన్ని సాయి సాత్విక్ 34వ ర్యాంక్, అగ్రికల్చర్ విభాగంలో రాజోలు మండలం చింతలపల్లికి చెందిన సోడదాసు సాహితీ మధురిమ 53వ ర్యాంక్ సాధించి ఆయా విభాగాల్లో జిల్లాలో ప్రథమస్థానం సాధించారు.
కార్డియాలజిస్ట్ కావాలన్నదే లక్ష్యం
పి.గన్నవరం: ఏపీఈపీసెట్ ఫలితాల్లో పి.గన్నవరం మండలం ఊడిమూడి గ్రామానికి చెందిన కొండ్రెడ్డి హారికా దేవిశ్రీ అనూహ్య బైపీసీ విభాగంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడో ర్యాంకు సాధించింది. గత జూన్ 21న దేశ స్థాయిలో జరిగిన రీ నీట్ పరీక్షల్లో ఆమె 720 మార్కులకు గాను 690 మార్కులు సాధించింది. ఆలిండియా స్థాయిలో 50 లోపు ర్యాంకు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆమె వివరించింది. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్లో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించి కార్డియాలజిస్ట్ కావాలన్నదే తన లక్ష్యమని అనూహ్య తెలిపింది. ఆమె తండ్రి రామమూర్తి విజయవాడ గోశాల శ్రీచైతన్య కళాశాలలో వైస్ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నారు. తల్లి నాగదుర్గాలక్ష్మి గృహిణి.