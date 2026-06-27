మార్గదర్శకాలకు లోబడి విధులు నిర్వర్తించాలి

అమలాపురం రూరల్: భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలకు లోబడి క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్వోలు విధులు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్ కుమార్ అన్నారు. నూతనంగా నియమితులైన అసిస్టెంట్ ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులకు బుధవారం కలెక్టరేట్లో ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై శిక్షణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వహించే బీఎల్వోలు పూర్తి తటస్థంగా వ్యవహరించాలని, ఏదైనా రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీల బూత్ స్థాయి ప్రతినిధులను సమన్వయం చేసుకుంటూ, వివిధ కారణాలతో మ్యాపింగ్ కాకుండా ఉన్న ఓటర్లను గుర్తించి మ్యాపింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. నిర్దేశిత కాల వ్యవధిలోపు ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైదియాదేవి మాట్లాడుతూ భారత ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన అధికారిక యాప్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి వీర్ల సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
డెంగీపై అవగాహన కల్పించాలి
డెంగీ వ్యాధి నివారణపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేయాలని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. జాయింట్ కలెక్టర్ వైఖోం నైడియాదేవితో కలిసి కలెక్టరేట్లో పోస్టర్లును ఆవిష్కరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.