 ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చని చంద్రబాబు | - | Sakshi
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ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చని చంద్రబాబు

Jun 26 2026 12:07 AM | Updated on Jun 26 2026 12:07 AM

సాక్షి, అమలాపురం: అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ రెండేళ్లల్లో అన్ని వర్గాల వారినీ నిలువునా మోసం చేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు, ఆయన ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. రైతులను, యువతను, మహిళలను.. నిరుద్యోగులను ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చివరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సైతం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వెన్నుపోటు పొడిచింది. పీఆర్సీ ఇవ్వకుండా, ఐఆర్‌ ప్రకటించకుండా, పెండింగ్‌ డీఏలను గాలిలో పెట్టి నిలువునా మోసం చేసింది. రోజులు గడిచిపోతున్నా ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చకుండా ఉద్యోగుల ఆశల మీద నీళ్లు జల్లింది.

సహకరించిన వారికి మొండిచేయి

‘‘ఉద్యోగుల సహకారం వల్లే అధికారంలోకి వచ్చాను’’.. ఇలా పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇంత సహకరించారని చెబుతున్న ఉద్యోగులకు మాత్రం మొండిచేయి చూపుతున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మెరుగైన పీఆర్సీ ఇస్తానన్న ఆయన ఇప్పటి వరకు 12వ పీఆర్సీ కమిషన్‌ను నియమించలేదు. ఇంతవరకు చైర్మనన్‌ను కూడా నియమించకపోవడం గమనార్హం. కనీసం ఇంటర్మ్‌ రిలీఫ్‌ (ఐఆర్‌– మధ్యంతర భృతి) కూడా ప్రకటించకపోవడం గమనార్హం. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తరువాత నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దఫదఫాలుగా పీఆర్సీ, ఐఆర్‌లు ఇవ్వాలని కోరుతున్నా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వీటిపై మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఆందోళనలు చేస్తున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు. ఉద్యోగులు 35 శాతం నుంచి 40 శాతం పీఆర్సీ ఫిట్‌మెంట్‌ కోరుతున్నారు. పీఆర్సీ అమలయ్యే వరకూ కనీసం ఐఆర్‌ 30 శాతం అయినా ప్రకటించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

ఉద్యోగుల పట్ల కక్ష పూరితంగా..

పీఆర్సీ, ఐఆర్‌తోపాటు ప్రభుత్వం ఏకంగా నాలుగు డీఏలు బకాయి పడింది. ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ రెండేళ్లలో కేవలం ఒక్క డీఏ మాత్రమే ఇవ్వడం గమనార్హం. సర్వీసు విషయాలు, పెండింగ్‌ బిల్లులు, పెన్షనర్ల బకాయిల చెల్లింపులు ఉండిపోయాయి. హెల్త్‌ కార్డులు, మెడికల్‌ బిల్లుల సమస్యలు సైతం పరిష్కారానికి నోచుకోకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే యూటీఎఫ్‌, ఎస్టీయూ వంటి ఉపాధ్యాయ సంఘాలు దశల వారీగా ఉద్యమం చేస్తున్నాయి. గతంలో మండలం, జిల్లా స్థాయిలో ఆందోళనలు చేయడంతోపాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విజయవాడలో భారీ నిరసన ప్రదర్శనకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. అయినా ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. పైగా ఉద్యోగుల పట్ల ప్రభుత్వం కక్ష పూరితంగా వ్యవహరిస్తోందన్నది గమనార్హం. మరీ ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోంది. సర్వేలు, పింఛన్ల పంపిణీకి వినియోగించడంతోపాటు వారిని ఇష్టానుసారం బదిలీలు చేస్తూ ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది.

ఎంత వేడుకున్నా ప్రయోజనం సున్నా

వేదిక ఏదైనా ఉద్యోగులు తమ గోడు వెళ్లబోసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇటీవల జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ వైఖోం నైదియాదేవి ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో జిల్లా స్థాయి జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఉద్యోగులు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ప్రధానంగా 12వ పీఆర్సీ, డీఏ, సరెండర్‌ లీవు బకాయిలు తక్షణం మంజూరు చేయించాలని జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఉద్యోగ సంఘాలు లేవనెత్తిన స్థానిక సమస్యలపై స్పందించిన జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామని చెప్పారు. అంత మాత్రాన తమ డిమాండ్లు నెరవేరుతాయన్న నమ్మకం ఉద్యోగులకు కలగడం లేదు.

నేడు ఏపీజీఈఏ సమావేశం

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం (ఏపీజీఈఏ) డాక్టర్‌ బి.ఆర్‌. అంబేద్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ప్రథమ జిల్లా కౌన్సిల్‌ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. బోడసుకుర్రు వంతెన సమీపంలో బి.ఆర్‌.కే కన్వెన్షనన్‌లో జరగనుంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు, అన్ని కేడర్ల ఉద్యోగులను సంఘం నాయకులు ఆహ్వానించారు. వీరితోపాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు అమలాపురానికి తరలి రానున్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యలు, ప్రభుత్వానికి వినిపించాల్సిన అంశాలు, ఉద్యోగ సంక్షేమానికి సంబంధించిన కీలక తీర్మానాలు ఆమోదించనున్నట్టు జిల్లా అధ్యక్షుడు కె.మల్లేశ్వరరావు (మల్లి బాబు) ‘సాక్షి’కి తెలిపారు.

అధికారంలోకి వచ్చి

రెండేళ్లయినా అతీగతీ లేని వైనం

పీఆర్సీ కమిటీ లేదు...

ఐఆర్‌ ప్రకటన లేదు

నాలుగు డీఏల పెండింగ్‌

సచివాలయ ఉద్యోగులపై

కక్ష సాధింపు

ఉమ్మడి జిల్లాలో 30 వేల

మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

18 వేల మంది ఉపాధ్యాయులు

ఉద్యోగుల న్యాయమైన కోర్కెలు తీర్చాలి

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్‌లను ప్రభుత్వం వెంటనే తీర్చాలి. పీఆర్సీ కమిషన్‌ వేయడంతోపాటు తక్షణం ఐఆర్‌ ప్రకటించాలి. ఇతర కోర్కెలను కూడా వెంటనే ఆమోదించాలి. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత నెరవేర్చకపోవడం అన్యాయం.

– ఐ.వెంకటేశ్వరరావు, శాసనమండలి మాజీ సభ్యుడు

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