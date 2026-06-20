పనుల జాప్యంపై మండిపాటు

అమలాపురం రూరల్: రావులపాలెం మండలం జొన్నాడ ఫ్లైఓవర్, సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మాణ పనుల జాప్యంపై దిశ కమిటీ చైర్మన్, ఎంపీ గంటి హరీష్ మాధూర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో జిల్లా అభివృద్ధి సమన్వయ పర్యవేక్షక కమిటీ (దిశ) త్రైమాసిక సమీక్షా సమావేశం ఆయన అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఎంపీ మాట్లాడుతూ ఫ్లైఓవర్ పనులు ఎన్ని సంవత్సరాలకు పూర్తి చేస్తారో అధికారులు సమాధానం చెప్పాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి మూడు నెలలకు లక్ష్యాల సాధనపై స్పష్టమైన నివేదికలు సమర్పించాలన్నారు. వైద్యఆరోగ్య శాఖ ద్వారా అమలాపురంలో మరో డయాలసిస్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు ఎంపీని కోరారు. అమలాపురం ఏరియా అసుపత్రిలో అపోలో డయాలసిస్ కేంద్రం సామర్థ్యం సరిపోక రోగులు ప్రయివేట్ అసుపత్రుల్లో రూ.లక్షలు చెల్లించి అప్పులు పాలు అవుతున్నారన్నారు. జేసీ వైఖోం నైదియాదేవి ప్రసంగిస్తూ పథకాల వారీగా ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించి, పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేసేందుకు పర్యవేక్షిస్తామని తెలిపారు.