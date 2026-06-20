● ఓటర్ల పూర్తి డేటా చౌర్యం
● కలెక్టరేట్లో ఫిర్యాదు చేసిన వైఎస్సార్
సీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు బులినాని
అమలాపురం టౌన్: ఎస్.ఐ.ఆర్. ప్రక్రియలో భాగంగా బీఎల్వోలతో పాటు ఓటర్ల వద్దకు వస్తున్న కూటమి పార్టీల బీఎల్ఏల ఫోన్లలో ఒక అనధికార యాప్ ఉంటోందని అమలాపురం పట్టణ వైఎస్సార్ సీపీ అధ్యక్షుడు సంసాని వెంకట చంద్రశేఖర్ (బులినాని) ఆరోపించారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఓటరు ఏ పార్టీకి చెందిన వారో సేకరిస్తున్నారన్నారు. మొత్తం ఓటర్ల డేటాను వారు సేకరిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఈ తప్పిదాలపై దర్యాప్తు చేయించాలని కలెక్టర్ మహేష్కుమార్కు బులినాని లిఖిత పూర్వకంగా గురువారం ఫిర్యాదు చేశారు. కూటమి పార్టీల బీఎల్ఏలు ఓటరు డేటాను చౌర్యం చేయడమే కాకుండా, ఆ ఓటరు ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తాడనే సమాచారాన్ని కూడా సేకరిస్తున్నారన్నారు. ఈ అక్రమాలను అరికట్టాలని, ఎన్నికల ప్రక్రియ నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించాలని బులినాని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి పార్టీల బీఎల్ఏలు, బీఎల్వోలతో తిరుగుతూ ఓటర్ల ఇంటింటికి వెళ్లి ఓటరు సమాచారాన్ని గ్రహిస్తూ డేటా చౌర్యానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. డీఆర్వో వి.సుబ్బారావుకు కలెక్టర్ పేరుతో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు పత్రాన్ని బులినాని అందజేశారు.