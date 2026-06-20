ర్యాలి ఆలయంలో పాట్నా హైకోర్టు జడ్జి అనుపమ చక్రవర్తి

ఆత్రేయపురం : ర్యాలి శ్రీ జగన్మోహిని కేశవస్వామిని గురువారం పాట్నా హైకోర్టు జడ్జి జి.అనుపమ చక్రవర్తి కుటుంబ సమేతంగా దర్శించారు. వీరికి ఈవో దారపురెడ్డి సురేష్ బాబు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. స్వామి వారిని దర్శించిన అనంతరం స్వామివారి శేష వస్త్రంతో సత్కరించి, తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. ఆలయ చైర్మన్ మెర్ల నాగేశ్వరరావు స్వామివారి చిత్రపటం అందజేశారు.
వెంకన్న ఆలయంలో..
వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని గురువారం పాట్నా హైకోర్టు జడ్జి జి. అనుపమ చక్రవర్తి కుటుంబ సమేతంగా దర్శించారు. ఈవో చక్రధరరావు స్వామివారి చిత్రపటం ఆయనకు అందించారు.