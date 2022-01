Covid norms go for a toss at dog's birthday party: కొంతమంది విన్నూతనంగా చేసి పేరు సంపాదించుకోవాలని తెగ ప్రయత్నిస్తుంటారు. పైగా ఈ క్రమంలో వారు చేసే పనులు ఒక్కోసారి పక్కంటి వాళ్లకో లేక వారికే ప్రమాదంగా పరిణమిస్తాయి. అచ్చం అలానే ఇక్కడొక ముగ్గురు యువకులు తమ పెంపుడు కుక్కకి చాలా ఆర్భాటంగా పుట్టిన రోజు వేడుకలు నిర్వహించి కటకటాలపాలయ్యారు.

అసలు విషయంలోకెళ్లితే....అహ్మదాబాద్‌లోని కృష్ణానగర్‌లో చిరాగ్ పటేల్ అలియాస్ దాగో (24), అతని సోదరుడు ఉర్వీష్ పటేల్ ( 19), స్నేహితుడు దివ్యేష్ మహేరియా (35) నివశిస్తున్నారు. అయితే వారు అహ్మదాబాద్‌లోని నికోల్‌లోని మధువన్ గ్రీన్ పార్టీ ప్లాట్‌లో పొమెరేనియన్ జాతికి చెందిన అబ్బి అనే పెంపుడు కుక్కకు రూ. 7 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరీ చాలా గ్రాండ్‌గా పుట్టన రోజు వేడుకలు నిర్వహించారు.

అంతేకాదు ఈ పార్టీలో అర్కెస్ట్రా వంటి సంగీతంతోపాటు , కుక్కకు సంబంధించిన గార్బా ప్రదర్శనలు వంటివి అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ పార్టీకి వచ్చిన అతిథులు మాస్క్‌లు ధరించకుండా, సామాజిక దూరం పాటించకుండా చిందులేస్తూ ఉన్నారు. దీంతో సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆ ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఈ పార్టీకి ఎటువంటి అనుమతి లేదని, ఒకపక్క కోవిడ్‌ కేసులు విజృభిస్తుంటే ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా వేడుక నిర్వహించడమే కాక కోవిడ్‌ నిబంధనలు పాటించలేదని నికోల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లోని సీనియర్ పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు.

