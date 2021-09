ప్రేమికులపై గ్రామస్తుల పైశాచికం.. మెడలో టైర్లు వేసి ఊరేగింపు

భోపాల్‌: ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న జంటలపై వేధింపులు, దాడులు ఆగడం లేదు. తాజాగా ప్రేమించి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న ఓ జంటపై కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. ఈ దారుణ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని ధార్‌ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. గాంధ్వానీ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని కుండి గ్రామంలో నివసిస్తున్న 19 ఏళ్ల యువతి అదే గ్రామానికి చెందిన 23 ఏళ్ల యువకుడిని ప్రేమించింది. వీరి ప్రేమను పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో ఇంటి నుంచి పారిపోయారు. ఈక్రమంలో యువతి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్‌ కింద కేసు నమోదు చేశారు.

ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన జంట రాజస్థాన్‌ వెళ్లి అక్కడ పెళ్లిచేసుకున్నారు. అనంతరం భార్యభర్తలుగా జీవించేందుకు తిరిగి తమ సొంత గ్రామానికి వచ్చేశారు. అయితే పారిపోయి వచ్చిన వారిపై ఆగ్రహంగా ఉన్న గ్రామస్తులు వారి చేసిన పనికి తగిన శిక్ష విధించాలని భావించారు. దీంతో గ్రామంలోని పంచాయతీకి అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించారు. అనంతరం గ్రామ పెద్దగా వ్యవహరిస్తున్న వారు ఆ జంటను కర్రతో చితకబాది.. అనంతరం వారి మెడలో స్కూటర్‌ టైర్‌ వేసి డ్యాన్స్‌ చేయించారు.

అంతేకాకుండా ఈ ప్రేమ జంటకు సాయం చేసిందనే ఆరోపణలతో 13 ఏళ్ల బాలికను కూడా ఇదే విధంగా హింసించారు. గ్రామస్తుల్లో కొందరు ఈ తతంగాన్ని వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో ఇది తెగ వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ వీడియో పోలీసు కంట పడటంతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి.. ప్రేమికుల మీద దాడి చేసిన వారిలో అయిదుగురిని అరెస్ట్‌ చేశారు.

