చిత్తూరు కలెక్టరేట్ : రాజ్యాంగ విలువల పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉంటామని ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు శివయ్య అన్నారు. కలెక్టరేట్ ఆవరణలో గురువారం భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు శివయ్య ఆధ్వర్యంలో ఉద్యోగులు దేశ స్వేచ్ఛ, సమగ్రతను కాపాడేందుకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. శివయ్య మాట్లాడుతూ దేశ రాజ్యాంగాన్ని, జాతీయ జెండాను ఎల్లప్పుడూ గౌరవిస్తామన్నారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడుకుంటూ, ఆర్టికల్ 51(ఏ) నిర్దేశించిన ప్రాథమిక విధులను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తిస్తామని ప్రమాణం చేశామన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నీతి, నిజాయితీ, క్రమశిక్షణతో ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉద్యోగుల న్యాయమైన హక్కుల సాధనలో సంఘం సభ్యులుగా చిత్తశుద్ధితో పాటుపడతామని తెలిపారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లకు హక్కుగా సంక్రమించిన ఆర్థిక ప్రయోజనాల చెల్లింపుతో పాటు, ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే జీతాలు, పెన్షన్లు చెల్లించేలా చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి డి.నరేష్బాబు, కోశాధికారి ఎల్.వి.చలపతి, సహాధ్యక్షుడు ఎం.దేవకుమార్, నాయకులు సురేంద్రరెడ్డి పాల్గొన్నారు.