యథేచ్ఛగా వనరుల విధ్వంసం

కార్వేటినగరం: జీడీ నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో ప్రకృతి వనరులను విధ్వంసం చేస్తున్నారని, ఇరిగేష న్ అధికారులు కనీసం ఫోన్ ఎత్తేందుకు కూడా భయంతో వణికిపోతున్నారని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి మండిపడ్డారు. శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. చెరువుల్లో మట్టి దోపిడీపై నిలదీసేందుకు ఇరిగేషన్ ఎస్ఈకి ఏకంగా ఎనిమిది సార్లు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయలేదన్నారు. ఒకప్పుడు తనకు అత్యంత ఆప్తుడిగా ఉన్న ఆ అధికారి.. ఇప్పుడు మాట్లాడేందుకు కూడా భయపడుతున్నారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. కలెక్టర్, ఎస్ఈ వెంటనే వచ్చి పరిశీలించాలని కోరారు.
కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉంది
దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో సత్యవేడుకు డిగ్రీ కాలేజీ, పాలిటెక్నిక్ మంజూరు చేయించామన్నారు. అలాగే ఇప్ప టి వరకు 18 హైస్కూళ్లు, ఎస్ఈజెడ్ తెచ్చి ఇక్కడి విద్యావ్యవస్థను నిలబెట్టాని వెల్లడంచారు. ప్రస్తు తం ఆ డిగ్రీ కాలేజీ భవనం కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కాలేజీ కొత్త బిల్డింగ్ కోసం ల్యాండ్ అలాట్ చేసి టెండర్లు పిలిస్తే.. చంద్రబాబు సర్కా రు రాగానే టెండర్లను దుర్మార్గంగా రద్దు చేసిందని మండిపడ్డారు.
ఇక్కడ దోచేసి పక్క రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్నారు
కృష్ణాపురం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 6,700 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోందని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టును ఎండబెట్టి, ఇసుక, మట్టిని పూర్తిగా దోచుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. దీనిపై మైనింగ్ ఏడీని ప్రశ్నిస్తే తనకు సంబంధం లేదని బాధ్యతారాహిత్యంగా సమాధానం ఇస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మన వనరులను దోచేసి రూ.కోట్లు పోగేసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. అధికారులకు వనరుల దోపిడీ విషయం తెలిసినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు.