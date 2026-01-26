 అనారోగ్య ఆసరా | - | Sakshi
అనారోగ్య ఆసరా

Jan 26 2026 4:47 AM | Updated on Jan 26 2026 4:47 AM

అనారోగ్య ఆసరా

అనారోగ్య ఆసరా

అనారోగ్య ఆసరా కార్వేటినగరం : ఆరోగ్యశ్రీ (ఎన్‌టీఆర్‌ వైద్య సేవ) పథకం ద్వారా శస్త్ర చికిత్స, చికిత్స తీసుకున్న వేల మందికి ఆరోగ్య ఆసరా అందడంలేదు. దీంతో వారు నిరాశకు గురవుతున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పక్కాగా అమలయ్యే ఆరోగ్య ఆసరా పథకం ఇప్పు డు అమలు కాకపోవడంపై ఆవేదన చెందుతున్నారు. చంద్రబాబు సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్య ఆసరా పథకానికి ఎగనామం పెట్టేసింది. ఎన్నికల వేళ ఆరోగ్యశ్రీని, ఆరోగ్య ఆసరాను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తామని గొప్పలు చెప్పిన టీడీపీ నేతలు అఽధికారం చేపట్టగానే ప్లేట్లు ఫిరాయించేశారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రోగులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఆరోగ్య ఆసరా పథకాన్ని అటకెక్కించారు. గర్భిణులకూ మొండిచేయి సాధారణ రోగులతో పాటు గర్భిణులు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసవం జరిపించుకున్నా, ప్రైవేటు నెట్‌వర్క్‌ ఆస్పత్రిలో ప్రసవం అయినా రూ.5 వేలు ఇచ్చేవారు. ఏ డాదికి ఇలా 15 నుంచి 17 వేల మంది వరకు లబ్ధి పొందేవారు. ఇప్పుడు వారికి కూడా ఆసరా రావడం లేదు. గత ప్రభుత్వాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్న రోగులు వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆరోగ్య ఆసరా అమలు గురించి ప్రస్తుతం శస్త్ర చికిత్స, చికిత్స చేయించుకున్న రోగులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా చికిత్స తీసుకున్న రోగులకు చికిత్స తీసుకున్న తర్వాత వారు ఎక్కడికీ వెళ్లలేరు. ఈ కారణంగా పౌష్టికాహారం, కుటుంబ పోషణ నిమిత్తం భృతిని చెల్లించాలని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆరోగ్య ఆసరా అనే పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టారు. ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా చికిత్స తీసుకున్న రోగులకు రోజుకు రూ.225 చొప్పున నెలకు రూ.5 వేలు మించకుండా భృతి చెల్లించేవారు. రోగి డిశ్ఛార్జ్‌ అయిన 48 గంటల్లోగా రోగి బ్యాంకు ఖాతాకు జమ చేసేవారు. కానీ చంద్రబాబు సర్కారు ఆరోగ్య ఆసరా అమలు చేయడం లేదు.

నిధులు విడుదల కాలేదు

ఆరోగ్య ఆసరా పథకానికి సంబంధించి ఎటువంటి నిధులు విడుదల కావడం లేదు. అందుకే రోగులకు ఇవ్వడం లేదు. ఇందులో తమ ప్రమేయం ఏమి లేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తే రోగులకు అందజేస్తాం. – డాక్టర్‌ సుదర్శన్‌,

ఆరోగ్య శ్రీ జిల్లా కో ఆర్డినేటర్‌

జిల్లాలో 74 ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌ వర్క్‌ ఆస్పత్రులు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రైవేటు నెట్‌వర్క్‌ ఆస్పత్రులు 7, ప్రభుత్వ నెట్‌ వర్క్‌ ఆస్పత్రులు 4 ఉన్నాయి. పీహెచ్‌సీ ఆస్పత్రులు 9, డెంటిల్‌ క్లినిక్‌ 7 ఉన్నాయి. ఆరోగ్య ఆసరా ఏడాదిన్నరగా రావడం లేదు. ఆసరా అమలు చేసినట్టయితే రూ,172.11 కోట్లు వరకు చెల్లించాల్సి వచ్చేది.

చంద్రబాబు పాలనలో మంగళం

బాధితులకు అందని ఆరోగ్య

ఆసరా సాయం

గత ప్రభుత్వంలో రూ.5 వేలు అందజేత

వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంలో పక్కాగా అమలు

గంగాధర నెల్లూరు మండలానికి చెందిన ఆర్‌. దీపక్‌వర్ధన్‌ భవనం నుంచి కిందపడి పోవడంతో చేయి విరిగింది. దీంతో వారి కుటుంబ సభ్యు లు తిరుపతి పట్టణంలో ఓ ప్రైవేటు ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్‌ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ వైద్యులు అతడికి శస్త్రచికిత్స చేశారు. అతను కూడా డిశ్చార్జ్‌ సమయంలో ఆసరా ఎంత వస్తుందని ఆస్పత్రి సిబ్బందిని అడిగితే ఆసరా ఇప్పుడు రావడం లేదని చెప్పారు. దీంతో నిరాశతో వెనుదిరిగారు.

కార్వేటినగరం సీహెచ్‌సీలోని ఆరోగ్యశ్రీ హెల్ప్‌ డెస్క్‌

కార్వేటినగరం మండలానికి చెందిన ఓ గర్భి ణి కొద్దిరోజుల కిందట పురిటి నొప్పులు రావడంతో కార్వేటినగరం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చేర్పించారు. ఆమె మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. డిశ్చార్జ్‌ సమయంలో అక్కడ వైద్యసిబ్బందిని ఆరోగ్య ఆసరా కింద ఇచ్చే రూ.5 వేలు ఇస్తారని అడిగితే ఇప్పుడు ఇవ్వడం లేదని వైద్య సిబ్బంది చెప్పారు. దీంతో తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరిగారు.

ఆరోగ్యశ్రీ నెట్‌వర్క్‌ ఆస్పత్రులు

