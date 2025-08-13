● పరిశ్రమల ఏర్పాటును గాలికొదిలేసిన కూటమి ప్రభుత్వం ● అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో హడావిడి ● ఆచరణలో కనిపించని పురోగతి ● అటకెక్కిన కోసలనగరం పారిశ్రామికవాడ పనులు ● పిచ్చిమొక్కలతో దర్శనమిస్తున్న భూములు

కొత్తకొత్త పరిశ్రమలు.. మౌలిక వసతులతో కళకళలాడాల్సిన భూములు వెలవెలబోతున్నాయి. వేగంగా జరుగుతూ వచ్చిన పనులు ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్న చందంగా ఆగిపోయాయి. తామొస్తే పరిశ్రమలు క్యూడతాయన్న పాలకుల మాటలు నీటిమీద రాతలుగా మారిపోయాయి. పరిశ్రమలకు కేటాయించిన భూముల్లో పిచ్చిమొక్కలు ఏపుగా పెరిగి వెక్కిరిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి చిత్తూరు జిల్లా, నగరి నియోజకవర్గంలోని విజయపురం మండలం, తిరుపతి జిల్లాలోని వడమాలపేట మండలాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
కోసలనగరంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీఐఐసీ బోర్డు
విజయపురం: పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో భాగంగా 2006లో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. రెండు జాతీయ రహదారులు, నౌకాశ్రయం సమీపంగా ఉన్న చిత్తూరు జిల్లా, నగరి నియోజకవర్గం, విజయపురం మండలాన్ని పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతంగా తేల్చారు. 2015లో పారిశ్రామిక వాడ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అయితే అప్పటి పాలకులు ఎలాంటి ప్రణాళికా చేపట్టలేదు. మాజీ మంత్రి ఆర్కేరోజా ఏపీఐఐసీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో సెజ్ ఏర్పాటుకు తొలి అడుగు పడింది. సెజ్ పనుల్లో పురుగతి లభించింది. భూసేకరణ వేగవంతమైంది. రైతులకు సముచిత పరిహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తం 2,042 ఎకరాల మేర భూమిని సేకరించి ఏపీఐఐసీకి అప్పగించారు. పలు కార్పొరేట్ సంస్థల యాజమాన్యాలతో ఏపీఐఐసీ ద్వారా సంప్రదింపులు చేశారు. ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా జరిగే తరుణంలో రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు రావడం.. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో మళ్లీ పారిశ్రామికాభివృద్ధి పనులు అటకెక్కాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 14 నెలలు అవుతున్నా ఎలాంటి ప్రగతీ కనిపించలేదు. దీంతో మళ్లీ వేల ఎకరాల భూములు నిరుపయోగంగా మారిపోయాయి.
గతంలో భూ సేకరణ వేగవంతం
విజయపురం మండలంలోని జగన్నాథపురం, మహావీరపురం, విజయపురం, కోశలనగరం, శ్రీహరిపురం, మహారాజపురం ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపేలా 5,810 ఎకరాల్లో సెజ్ను ఏర్పాటుచేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగానే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో భూ సేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. 2,042 ఎకరాలు సేకరించి ఏపీఐఐసీకి కేటాయించారు. భూములు ఇచ్చిన వారికి ఎకరాకి రూ.7 లక్షల నుంచి రూ.9 లక్షల వరకు నష్టపరిహారం కూడా అందేలా చర్యలు చేపట్టారు. తమిళనాడు పరిశ్రమల కోసం కోసల నగరం నుంచి సమీప జాతీయ రహదారిని కలిపేందుకు రోడ్డు నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వం మారడం పరిశ్రమల పాలిట శాపంగా మారింది.
వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు
అన్నీ సక్రమంగా జరిగి కోసలనగరం పారిశ్రామిక వాడ పూర్తయివుంటే పలు పరిశ్రమలు ఏర్పాటై ఉండేవి. సెజ్ ద్వారా కనీసం 10 వేల మందికి ఉపాధి లభించేది. పరిసర ప్రాంతాల్లోని నిరుద్యోగులతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎందరికో ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేవి.
మొదట్లో హడావిడి
2020లో ఏపీఐఐసీ పనులు వేగవంతం చేసింది. భూములు కోల్పోయే రైతులకు నష్టపరిహరం ఇవ్వడంతో పాటు అవసరమయ్యే భూములు సేకరించారు. ప్రస్తుతం పనులు ఏమాత్రం జరగడం లేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో హడావిడి చేసింది. ఆపై చేతులు పైకెత్తేసింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు ఉన్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది ఉపాధి కోసం తమిళనాడుకు వెళ్లిపోతున్నారు. సెజ్ ప్రారంభమైతే యువతకు స్థానికంగా ఉపాధి లభిస్తుంది.
– కుమార్, సర్పంచ్, పన్నూరు
ఎక్కడి పనులు అక్కడే
విజయపురం మండలం చుట్టూ నగరి, పిచ్చాటూరు, నిండ్ర మండలాలు ఉన్నాయి. పరిశ్రమలు వస్తే విజయపురం మండలం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే భూముల రేటు కూడా పెరుగుతుంది. యువతీయువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం లేక చైన్నె వెళ్లిపోతున్నారు. కోసలనగరం సెజ్లో ఎక్కడి పనులు అక్కడే ఉన్నాయి. భూములన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. పరిశ్రమలు వచ్చేలే చర్యలు తీసుకోవాలి.
– గోవర్ధన్నాయుడు, ఎంఅంగరం