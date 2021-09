ఆన్‌లైన్‌ డెలివరీలు ఆకాశానికి తాకుతున్న రోజులు ఇవి. అర్థం కాలేదా?.. డ్రోన్‌ల ద్వారా డెలివరీ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయని చెప్తున్నామండీ. ముఖ్యంగా ఫుడ్‌, మందుల కోసం డ్రోన్‌ సర్వీసులను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడు. అయితే ఆ సర్వీసుకు విఘాతం కలిగించిన ఓ పక్షి వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌ అవుతోంది.

ప్రస్తుతం ఫుడ్‌ డెలివరీ, మెడిసిన్స్‌, ఆల్కాహాల్‌, ఆఖరికి వ్యాక్సిన్‌లను సైతం డ్రోన్‌ల ద్వారానే ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఫుడ్‌ డెలివరీ సర్వీసులు డ్రోన్‌ల ద్వారా డోల్‌ డెలివరీలు చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా కాన్‌బెర్రా నుంచి ఓ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. కాకి కంటే పెద్ద సైజులో ఉండే రావెన్‌ పక్షి.. ఫుడ్‌ డెలివరీతో వెళ్తున్న ఓ డ్రోన్‌ మీదకు హఠాత్తుగా దూసుకొచ్చింది. కాలి గోళ్లను డ్రోన్‌ రెక్కల మీదకు జులిపించింది. డ్రోన్‌ను కాసేపు పైకి కిందకి కుదిపేసింది. దీంతో డ్రోన్‌కు కట్టిన ప్యాకెట్‌ కిందకు జారింది.

This raven goes after a delivery drone in Canberra, Australia, swooping down on it and cleverly avoiding its blades. pic.twitter.com/YnTUWod6Kq

— CBS News (@CBSNews) September 26, 2021