రైళ్లలో వాటర్‌ బాటిల్‌ ధరల తగ్గింపు

రైళ్లలో వాటర్ బాటిల్ ధరల భారం ప్రయాణికులపై కాస్త తగ్గనుంది. భారతీయ రైల్వే విక్రయించే పాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ‘రైల్ నీర్’ గరిష్ట రిటైల్ ధరను ఒక లీటర్ బాటిల్ కు రూ .15 నుండి రూ .14 కు, అర లీటరుకు రూ .10 నుండి రూ .9 కు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. చారిత్రక జీఎస్టీ సంస్కరణల ఫలాలను ప్రయాణికులకు అందించడమే ఈ తగ్గింపు ఉద్దేశం.
రైల్ నీర్తో పాటు, రైల్వే ప్రాంగణాలు, రైళ్లలో విక్రయించే ఇతర బ్రాండ్ల ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిళ్ల గరిష్ట రిటైల్ ధరను కూడా ఒక లీటరు బాటిల్కు రూ.15 నుండి రూ.14కు, అలాగే అర లీటర్ బాటిల్కు రూ.10 నుండి రూ.9కు తగ్గించనున్నాయి. ఈ తగ్గింపు ధరలు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.
#NextGenGST के साथ रेल नीर हुआ और किफायती! 💧
✅अब #RailNeer का अधिकतम बिक्री मूल्य :
🔹1 लीटर = ₹14
🔹 ½ लीटर = ₹9#GST में कमी का उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से @RailMinIndia और @IRCTCofficial ने लिया निर्णय pic.twitter.com/4h3yMiJw9R
