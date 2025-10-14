1638 క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతూ.. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌

సాధారణంగా.. ఎవరైనా ఒకటి లేదా రెండు క్రెడిట్ కార్డులను మెయింటెన్స్ చేస్తూ, వాటి బిల్లులు కట్టడానికే చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతుంటారు. అయితే మనీష్ ధమేజా అనే వ్యక్తి మాత్రం ఏకంగా 1638 చెల్లుబాటు అయ్యే క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నారు. దీంతో అత్యధిక క్రెడిట్ కార్డులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కైవసం చేసుకున్నారు.
2016లో భారత ప్రభుత్వం రూ. 500, రూ. 1,000 నోట్లను రద్దు చేసినప్పుడు తనకు ఎదురైన అనుభవమే క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టినట్లు మనీష్ పేర్కొన్నారు. నోట్ల రద్దు సమయంలో.. ప్రజలు బ్యాంకులు, ఏటిఎంల వద్ద డబ్బు తీసుకోవడానికి క్యూలో నిలబడ్డారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజలలో తీవ్ర భయాందోళనలను సృష్టించింది. ఆ సమయంలో క్రెడిట్ కార్డ్ నా జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిందని మనీష్ వెల్లడించారు.
బ్యాంకులో నగదు కోసం నేను తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా డిజిటల్గా డబ్బు ఖర్చు చేయడం ప్రారంభించానని మనీష్ చెప్పారు. క్రెడిట్ కార్డులు లేకుండా నా జీవితం అసంపూర్ణమని నేను భావిస్తున్నాను. నాకు క్రెడిట్ కార్డులు అంటే చాలా ఇష్టం. కాంప్లిమెంటరీ ట్రావెలింగ్, రైల్వే లాంజ్, ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్, ఫుడ్, స్పా, హోటల్ వోచర్లు, విమాన టిక్కెట్లు, షాపింగ్ వోచర్లు, సినిమా టిక్కెట్లు, గోల్ఫ్ సెషన్లు, ఇంధనం మొదలైన వాటికోసం క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించినప్పుడు వచ్చే రివార్డ్ పాయింట్ల ద్వారా కూడా నేను ఖర్చు చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉన్నాను. అయితే ఇతడు అన్ని క్రెడిట్ కార్డులను సజావుగా నిర్వహిస్తూ.. అప్పు లేకుండా మెయింటెన్స్ చేస్తున్నట్లు కూడా పేర్కొన్నాడు.
మనీష్ ధమేజా ఏకంగా 1638 క్రెడిట్ కార్డులను నిర్వహిస్తూ.. అత్యధిక క్రెడిట్ కార్డులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్లో చోటు సంపాదించాడు. సాంకేతికత, ఆర్థిక విషయాలను తెలివిగా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు, అత్యంత సాధారణ విషయాలు కూడా అసాధారణంగా మారవచ్చని మనీష్ చెబుతాడు.
క్రెడిట్ కాదు ఇలా మొదలైంది
1980లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.. మొదటి క్రెడిట్ కార్డును జారీ చేసింది. దీనిని సెంట్రల్ కార్డు అని పిలిచేవారు. ఇది వీసా నెట్వర్క్ కింద ఉండేది. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. ఇండియాలో క్రెడిట్ కార్డు ప్రారంభమైన దాదాపు 45 సంవత్సరాలైందన్నమాట.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం.. ప్రస్తుతం, భారతదేశంలో 11 కోట్లకు పైగా క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో రెగ్యులర్ కార్డులు, ట్రావెల్ కార్డులు, లైఫ్ స్టైల్ కార్డులు, ఫ్యూయెల్ కార్డులు, సెక్యూర్ కార్డులు యూపీఐ కార్డులు వంటివి అనేకం ఉన్నాయి. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా.. కావలసిన క్రెడిట్ కార్డులను ఎంచుకుంటారు.
