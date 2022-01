బంగారం కొనే వారికి భారీ శుభవార్త..!

good news for those who buy gold: ఈ కొత్త ఏడాదిలో మీరు బంగారం కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే, మీకు ఒక శుభవార్త. నేడు(జనవరి 4) బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. సుమారు తులం బంగారం మీద రూ.300కు పైగా తగ్గింది. గ‌త కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న బంగారం ధ‌ర‌ల్లో ఈ రోజు భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. న్యూఢిల్లీ బులియన్ ఇండియన్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల స్వచ్చమైన బంగారం ధర రూ.47,963గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే నేడు పసిడి ధర సుమారు రూ.300కు పైగా తగ్గింది. అలాగే, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 10 గ్రాముల బంగారం ధర నేడు రూ.43,934గా ఉంది.

ఇక హైదరాబాద్ గోల్డ్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. స్వచ్చమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.370 పైగా తగ్గి రూ.48,990కు చేరుకుంటే.. ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.44,900కు చేరుకుంది. విజయవాడ మార్కెట్లో కూడా ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. బంగారం ధరతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. నేడు కేజీ వెండి ధర రూ.500కి పైగా తగ్గి రూ.61,462కు చేరుకుంది. బంగారం, వెండి ధరలు అనేవి ద్రవ్యోల్బణం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పసిడి ధరల్లో మార్పు, కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలు, వాటి వడ్డీ రేట్లు, జువెలరీ మార్కెట్, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, బాండ్ ఈల్డ్ వంటి పలు అంశాలు చేత ప్రభావం చెందుతాయి.



