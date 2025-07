సీఈఓ అసభ్య ప్రవర్తన.. కంపెనీకి రాజీనామా

బోస్టన్‌లో ఇటీవల జరిగిన కోల్డ్ ప్లే ప్రోగ్రామ్‌లో ఆస్ట్రోనమర్‌ సీఈఓ ఆండీ బైరాన్, చీఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్ క్రిస్టిన్ కాబోట్ కౌగిలింత వ్యవహారం వైరల్‌గా మారడంతో బైరాన్‌ అధికారికంగా కంపెనీకి రాజీనామా చేశారు. అతడి స్థానంలో కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకులు, చీఫ్‌ ప్రోడక్ట్‌ ఆఫీసర్‌ పెటెడిజోయ్‌కు తాత్కాలిక సీఈఓ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈమేరకు కంపెనీ తాజాగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై బైరాన్‌, కాబోట్‌ మాత్రం ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

మసాచుసెట్స్‌లోని ఫాక్స్‌బరోలోని జిల్లెట్ స్టేడియంలో తీసిన ఓ వీడియోలో ఇద్దరూ బహిరంగంగా, అసభ్యంగా కౌగిలించుకున్న దృశ్యాలు దర్శనమిచ్చాయి. అదికాస్తా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఇద్దరికీ వివాహేతర సంబంధం ఉందనే ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఇప్పటికే బైరాన్‌ మార్కెటింగ్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పని చేస్తున్న మెఘన్‌ కెర్రిగన్‌ను, కాబోట్‌ ప్రైవేటీర్‌ రమ్‌ సీఈఓ ఆండ్రూ కాబోట్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఈవీ, హైడ్రోజన్, ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాల్లో భారత్‌ నం.1

బహిరంగంగా వీడియో రూపంలో వీరి వ్యవహారం వైరల్‌గా మారడం, బైరాన్‌ రాజీనామా చేయడంపై ఆస్ట్రోనమర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘మా కంపెనీలోని నాయకులు తమ ప్రవర్తన, జవాబుదారీతనంతో అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటించాలని విశ్వసిస్తాం. వీటి విషయంలో కంపెనీ రాజీపడబోదు. ఆండీ బైరాన్ తన రాజీనామాను సమర్పించారు. దాన్ని డైరెక్టర్ల బోర్డు ఆమోదించింది’ అని పేర్కొంది.

Coldplay Drops the Beat And a Secret Office Romance!



At a recent concert, @coldplay inadvertently revealed an alleged affair between @astronomer_zero CEO #AndyByron and his colleague Kristin Cabot, proving the band really knows how to bring secrets into the spotlight!… pic.twitter.com/LMAs9tnz2r

— Photo News (@PhotoNewsPk) July 17, 2025