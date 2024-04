యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) ఇటీవల ఫలితాలను వెల్లడించింది. ఈ పరీక్షల్లో 'ఆదిత్య శ్రీవస్తవ' మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. ఫలితాలు ప్రకటించిన తరువాత అగ్రస్థానంలో నిలిచిన శ్రీవత్సవను పలువురు ప్రముఖులు తమ ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతా ద్వారా ప్రశంసించారు. ఇందులో దేశీయ దిగ్గజ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా కూడా ఉన్నారు.

ఆనంద్ మహీంద్రా తన ఎక్స్(ట్విటర్) ఖాతాలో ఒక వీడియో షేర్ చేసి.. 12th పెయిర్ సినిమా చూసిన తరువాత యూపీఎస్సీలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు తనను ఆకట్టుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఆదిత్యకు అభినందనలు చెప్పారు. మీరు.. మీలాంటి మరెందరో మన దేశాన్ని ముందుకు సాగేలా చేయగలరు అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

ఆనంద్ మహీంద్రా షేర్ చేసిన ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో 12000 కంటే ఎక్కువ లైక్స్ పొందింది. పలువురు నెటిజన్లు తమదైన రీతిలో కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇందులో ఒకరు యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కోసం 40 లక్షల ప్యాకేజి వదిలేయడం దమ్మున్న విషయం. చాలామంది యువత మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటారని అన్నారు.

After seeing #12thFail I’m incredibly impressed by all who pass the UPSC examination.

And someone who ranks 1st??

Well, I’m awestruck.

Congratulations Aditya!

May you—and many more like you—enable our country to take a giant leap forward…

👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/A35xPeQSGX

— anand mahindra (@anandmahindra) April 20, 2024