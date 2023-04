ఐస్‌క్రీం తయారు చేయాలంటే రిఫ్రిజిరేటర్‌ తప్పనిసరి. కానీ రిఫ్రిజిరేటర్‌ లేకుండానే ఐస్‌క్రీం తయారు చేసి చూపించింది ఓ మహిళా. ఇందుకోసం ఆమె ఎంచుకున్న విధానం చూసి సర్‌ప్రైజ్‌ అయ్యారు వ్యాపార దిగ్గజం, మహీంద్రా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా. ఎమ్‌ అండ్‌ ఎమ్‌ అధినేత ఆనంద్‌ మహీంద్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దేశంలో ఎక్కడ ఎలాంటి ఆసక్తికర సంఘటనలు చోటు చేసుకున్న సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తనదైన శైలిలో స్పందిస్తారు.

తాజాగా ఓ ఇండియన్‌ మహిళా రిఫ్రిజిరేటర్‌ లేకుండానే ఐస్‌క్రీం తయారు చేసిన వీడియోను తాజాగా ఆయన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఇక్కడ ఆ మహిళా ఐస్‌క్రీం తయారి కోసం సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌ ఉపయోగించి అందరిని ఆశర్చపరించింది. దీంతో ఈ వీడియో నెట్టంట వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఆ మహిళా ఐస్‌క్రీం కోసం మిశ్రమం తయారు చేసి ఆనంతరం దాన్ని ఓ డబ్బాలో పోసింది. ఆ డబ్బాను మరో పెద్ద కంటైనర్‌లో పెట్టి దానికి చూట్టు ఐస్‌ క్యూబ్స్ ఉంచింది. ఆ తర్వాత మిశ్రమం ఉన్న డబ్బాకు తాడు కట్టి.. మరో చివరను సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌కు ముడివేసింది. అనంతరం ఫ్యాన్‌ స్వీచ్చాన్‌ చేసింది. దీంతో మిశ్రమం ఉన్న డబ్బా అలా ఐస్‌క్యూబ్‌ మధ్యలో స్పీడ్‌గా తిరగడంతో లోపల ఉన్న మిశ్రమం గడ్డకట్టి ఐస్‌క్రీంగా తయారైంది.

ఇదే వీడియోను ఆనంద్‌ మహీంద్రా షేర్‌ చేస్తూ ఆసక్తికర క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ‘ఎక్కడ అయితే బలమైన సంకల్పం ఉంటుందో .. అక్కడ అసాధ్యమైనది ఏం లేదు. హ్యాండ్‌ మేడ్‌, ఫ్యాన్‌ మేడ్‌ ఐస్‌ క్రీమ్‌. ఇది భారత్‌లో మాత్రమే సాధ్యం’ అంటూ ఈ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెటిజన్లు బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. రిఫిజిరేటర్‌ లేకుండా ఐస్‌క్రీం తయారు చేసిన సందరు మహిళపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కాగా ఆనంద్‌ మహీంద్రా తరచూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్‌ వీడియోలను షేర్‌ చేస్తుంటారనే విషయం తెలిసిందే. ఇలా ఇనోవేటివ్‌ ఆలోచనలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్న వారిని ప్రొత్సహిస్తూ వారి వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తుంటారు.

Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2023