అద్భుతమైన వీడియో షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా

దేశీయ పారిశ్రామిక దిగ్గజం 'ఆనంద్ మహీంద్రా' (Anand Mahindra) తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో ఎప్పటికప్పుడు ఆసక్తికరమైన చాలా విషయాలను షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా ఓ ఆసక్తికరమైన వీడియో షేర్ చేశారు. ఇది చూపరులను మంత్రముగ్దుల్ని చేస్తోంది.

ఆనంద్ మహీంద్రా షేర్ చేసిన వీడియోలో మెట్ల మీద వెళ్లే వ్యక్తులను చూడవచ్చు. ఎదురుగా మబ్బులు వస్తున్నట్లు.. ఆకాశంలో కనిపించే సూర్యుడు.. ఇలా చూడటానికి ఇదో అద్బుతం మాదిరిగా ఉంది. ఈ వీడియో ఇప్పటికే వేలమంది వీక్షించారు. పలువురు నెటిజన్లు తమదైన రీతిలో కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు.

వీడియో షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా.. ఇది మహారాష్ట్రలోని ఇగత్‌పురి సమీపంలోని కల్సుబాయి పర్వతం, మా ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీకి సమీపంలో ఉంది. నేను ఇగత్‌పురికి చాలాసార్లు వెళ్లాను, కానీ ఈ ప్రదేశం మరియు దాని అందం గురించి ఎప్పుడూ వినలేదు. కానీ మనం జీవితంలో తప్పకుండా ఇలాంటి ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి సమయం కేటాయించాలి అని ట్వీట్ చేసారు.

This is Mt. Kalsubai in Maharashtra near Igatpuri, Near our Engine Factory.

I’ve been to Igatpuri several times but never heard about this place & its beauty. Let alone visiting it.

We definitely need to take time in life to “Stop & smell the roses.”

pic.twitter.com/6pzbD5Appy

— anand mahindra (@anandmahindra) April 27, 2024