అనంత్, రాధిక పెళ్లి: ముకేష్ అంబానీ డ్యాన్స్ - వీడియో

భారతీయ కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ వివాహం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ, పారిశ్రామిక, క్రీడా రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఎంతోమంది అతిధుల సమక్షంలో అనంత్ రాధికను పెళ్లి చేసుకున్నారు.

దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన వివాహంగా మారిన అనంత్, రాధికల వివాహం కన్నుల పండుగగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పెళ్ళికి వచ్చిన అతిథులతో పాటు ముకేశ్ అంబానీ, నీతా అంబానీ వారి కుటుంబం మొత్తం డ్యాన్స్ వేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH | Mumbai: Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani, Industrialist Mukesh Ambani along with family and guests shake a leg at the wedding ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/bD1pZH2vmw

— ANI (@ANI) July 13, 2024