ఖమ్మం స్పోర్ట్స్: ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో భాగంగా ఆర్చరీ పోటీల నిర్వహణకు వేదికగా ఖరారైన ఖమ్మం సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంను స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(శాయ్) డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ మయాంత్ శ్రీవాస్తవ మంగళవారం పరిశీలించారు. వచ్చేనెల 17నుంచి 20వ తేదీ వరకు టోర్నీ జరగనున్న నేపథ్యాన స్టేడియంలో చేస్తున్న ఏర్పాట్లు, అందుబాటులో ఉన్న వసతులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి హాజరయ్యే క్రీడాకారులు, కోచ్లకు ఇబ్బంది రాకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ఈకార్యక్రమంలో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ నోడల్ అధికారి పరాస్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హరిష్బాబు, శాయ్ నిపుణులు డాక్టర్ రఘు, రూపేష్కుమార్, డీవైఎస్ఓ టి.సునీల్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
విస్తృత ప్రచారానికి ప్రణాళిక
ఆర్చరీ టోర్నీపై జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రచారం చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు ఖమ్మం కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా 26వ తేదీన ఖమ్మంతో పాటు మున్సిపాలిటీలు, అన్ని మండల కేంద్రాల్లో లోగో, మస్కట్లు ఆవిష్కరించనుండగా, కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లలో సెల్ఫీ పాయింట్లు, కౌంట్డౌన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. అంతేకాక విద్యార్థులు, యువతను భాగస్వాములను చేసేందుకు వచ్చేనెల 1న అన్ని విద్యాసంస్థల్లో క్విజ్, 3న పెయింటింగ్ పోటీలు, 6న ప్రముఖులు, క్రీడాకారులతో కలిసి వాకథాన్ నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ వెల్లడించారు.
స్టేడియంలో పరిశీలించిన
‘శాయ్’ డిప్యూటీ డైరెక్టర్