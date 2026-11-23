ఖమ్మం సహకారనగర్: గెస్ట్ లెక్చరర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని తెలంగాణ కళాశాలల గెజిటెడ్ టీచర్ల అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ కళాశాల ఎడ్యుకేషన్ జేఏసీ(టీసీఈ జేఏసీ) చైర్మన్ డాక్టర్ కడారు సురేందర్రెడ్డి తెలిపారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల డిగ్రీ కాలేజీల్లోని గెస్ట్ లెక్చరర్ల ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని ఖమ్మం ఎస్ఆర్ అండ్ బీజీఎన్ఆర్ కళాశాలలో మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సురేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ గెస్ట్ లెక్చరర్లకు 12 నెలల పాటు నెలనెలా వేతనం అందేలా చూడడంతో పాటు ఏటా ఇంట ర్వ్యూ విధానాన్ని సంస్కరించే ప్రయత్నం చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే అడ్వాన్స్గా అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల బడ్జెట్ విడుదల చేయించా మని తెలిపారు. జేఏసీ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రొఫెసర్ జి.శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ చిక్కుముడిగా ఉన్న గెస్ట్ లెక్చరర్ల వేతనాలు, ఇతర సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానన్నారు. అనంతరం సంఘం పూర్వ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ గోపి, జేఏసీ అడిషనల్ సెక్రటరీ జనరల్ నాగరాజు మాట్లాడగా ఖమ్మం జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు విజయ్కుమార్, సూరంపల్లి రాంబాబుతో పాటు కిరణ్కుమార్, రామకృష్ణారెడ్డి, వెంకన్న, అభిజిత్దేవ్, రాజిరెడ్డి, అప్పారావు, వేణు కృష్ణ, రమేష్కుమార్, వీరునాయక్, రమేష్నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
టీసీఈ జేఏసీ చైర్మన్ సురేందర్రెడ్డి