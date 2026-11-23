భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలంలోని పలు రద్దీ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. దుకా ణాలకు సరుకులు తీసుకొచ్చే భారీ వాహనాలను సమయం, సందర్భం లేకుండా రహదారులపైనే నిలిపేసి లోడింగ్, అన్ లోడింగ్ చేస్తుండడంతో ఇతర వాహనదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి తోడు షాపుల ఎదుట ఇరువైపులా ద్విచక్ర వాహనాలను అడ్డదిడ్డంగా నిలుపుతుండటంతో సమస్య తీవ్రమవుతోంది. వీటి కారణంగా పాదచారులకు మరింత అవస్థ ఎదురవుతోంది. ఇకనైనా రద్దీ సమయాల్లో భారీ వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రించడమే కాక దుకాణాలకు సరుకులు దించేందుకు ప్రత్యేక సమయం కేటాయించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
రోడ్లపైనే లోడింగ్, అన్లోడింగ్