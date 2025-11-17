పెదవాగుకు అలుగైనా నిర్మించరూ..
గతేడాది తెగిపోయిన ప్రాజెక్ట్ మట్టికట్ట
తాత్కాలికంగా రింగ్బండ్ నిర్మించిన అధికారులు
ఉమ్మడి రాష్ట్రాల నిధుల కొర్రీతో
మరమ్మతుల్లో జాప్యం
అశ్వారావుపేట: క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా మండలంలోని పెదవాగు ప్రాజెక్ట్కు గతేడాది సెప్టెంబర్ 18న గండి పడింది. ప్రాజెక్ట్ మూడు గేట్లు పటిష్టంగా ఉన్నా సకా లంలో తెరుచుకోలేదు. దీంతో పక్కన మట్టికట్ట కొట్టుకుపోయింది. ఏడాది దాటినా అధికారులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యే సందర్శించడం తప్ప మరమ్మతు పను లు చేపట్టలేదు. మాజీ మంత్రి జలగం ప్రసాదరావు చొరవతో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యుడు హుస్సేన్నాయక్ కూడా సందర్శించారు. 15రోజుల్లో పనులు మొదలవుతాయని హామీ ఇచ్చినా అమలు కాలేదు. ప్రాజెక్ట్ ఆయకట్టు అధికశాతం ఏపీలోఉంది. ఏపీ వాటాతోపాటు తెలంగాణ వాటాను బోర్డుకు జమ చేస్తే రూ.90 కోట్లతో ప్రాజెక్ట్కు మరమ్మతులు చేపట్టవచ్చని గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డులో తీర్మానించారు. కానీ తాత్కాలిక మట్టికట్ట (రింగ్బండ్) నిర్మా ణం తప్ప మిగతా పనులు చేపట్టలేదు.
ఏఎంఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ తరహాలో..
నల్లగొండ నగరానికి ఆనుకుని ఉన్న ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి (ఏఎంఆర్) బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ గేట్లకు ఆనుకుని అలుగును నిర్మించారు. ఇదేతరహాలో గుమ్మడవల్లి పెదవాగు ప్రాజెక్టు మట్టి కట్ట తెగిన ప్రాంతంలో అలుగు నిర్మిస్తే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఏపీ నుంచి నిధులుమంజూరయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ను పూర్తిస్థాయిలో ఆధునీకరించవచ్చ ని పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఏపీప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సుముఖంగా లేదని తెలుస్తోంది. తెలంగా ణలోని అశ్వారావుపేటమండలంలో ఆయకట్టుకు, తా గునీటి ప్రాజెక్ట్కు నీరు అందించాలన్నా పెదవాగు ప్రా జెక్ట్కు మరమ్మతులు చేపట్టాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్ట్ గేట్లకు ఆనుకుని కట్టతెగిన చోటనే అలుగు పటిష్టంగా నిర్మించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.