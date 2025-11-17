‘ప్రమాద బీమా’లో ఆదర్శం
కొత్తగూడెంఅర్బన్: ప్రమాద బీమా పథకం అమలులో సింగరేణి దేశానికే ఆదర్శమని సంస్థ సీఎండీ ఎన్.బలరామ్ తెలిపారు. ఇటీవల ప్రమాదంలో మృతిచెందిన కొత్తగూడెం ఏరియాకు చెందిన మహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీమ్ సతీమణికి కోటి రూపాయలు, బట్టు రాజేశ్వరరావు సతీమణికి రూ. 40 లక్షల ప్రమాద బీమా చెక్కులను ఆదివారం సింగరేణి ప్రధాన కార్యాలయంలో అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సింగరేణి ఉద్యోగులకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కార్పొరేట్ శా లరీ అకౌంట్ ఉండటంతో బీమా వర్తించిందని తెలి పారు. గరిష్టంగా రూ.1.25కోట్ల బీమా పరిహారం అందుతుందని అన్నారు. కాంట్రాక్టు కార్మికులకు కూడా రూ.40లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా వర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమం కింద మనబ్ కల్యాణ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ సహకారంతో కొత్తగూడెం ఏరియాలో ప్రాజెక్ట్ ప్రభావిత మహిళలకు తేనెటీగల పెంపకం బాక్స్లు, కిట్లను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో సింగరేణి డైరెక్టర్లు ఎల్ వి.సూర్యనారాయణ, కే. వెంకటేశ్వర్లు, గౌతమ్ పొట్రు, అధికారులు సత్యనారాయణ, ఎస్.శాలెం రాజు, జీవీ కిరణ్కుమార్, మురళీధర్, కార్మిక సంఘాల నాయకులు గట్టయ్య, రజాక్, రమణ మూర్తి పాల్గొన్నారు.
సింగరేణి సీఎండీ బలరామ్